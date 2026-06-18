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Po cestě do kosmu povedu letku F-35. Výcvik byl návrat do školy, říká Svoboda

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Český astronaut Aleš Svoboda. | foto: Michaela Szkanderová

Eva Pospíšilová
Matěj Svěrák
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Exkluzivně
V průběhu příštího roku poletí jako druhý Čech Aleš Svoboda do vesmíru. Jaké jsou jeho současné pocity? „Zejména jsem rád, že se celý projekt odvíjí dobře a tím správným směrem, a že úspěšně pokračujeme od jednoho milníku k druhému. To ale neznamená, že máme hotovo. Ještě je před námi minimálně rok práce,“ svěřil se v rozhovoru pro iDNES.cz muž, který uspěl při výběru astronautů v konkurenci téměř 22 600 lidí.

Vaši účast při misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) potvrdila americká kosmická firma Vast s tím, že budete pilotem vesmírné lodi. Jak se to povedlo domluvit?
Podařilo se nám to proto, že jsme se společností Vast začali jednat zavčas. Byli jsme první země, která na tento let podepsala rezervační smlouvu. Podařilo se nám to i díky nadstandardním vztahům, které máme s touto společností dlouhodobě. Díky tomu jsme získali velice výhodné podmínky, a to jak finančně, tak i co se týče pozice České republiky v rámci celé posádky.

Každou svoji práci beru jako závazek a snažím se ji dělat na sto procent. Ať už pro vzdušné síly, tak v rámci kosmické mise.

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