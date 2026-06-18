Vaši účast při misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) potvrdila americká kosmická firma Vast s tím, že budete pilotem vesmírné lodi. Jak se to povedlo domluvit?
Podařilo se nám to proto, že jsme se společností Vast začali jednat zavčas. Byli jsme první země, která na tento let podepsala rezervační smlouvu. Podařilo se nám to i díky nadstandardním vztahům, které máme s touto společností dlouhodobě. Díky tomu jsme získali velice výhodné podmínky, a to jak finančně, tak i co se týče pozice České republiky v rámci celé posádky.
Každou svoji práci beru jako závazek a snažím se ji dělat na sto procent. Ať už pro vzdušné síly, tak v rámci kosmické mise.