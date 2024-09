Hrozí další vlna migrace z Ukrajiny. Generál Opata o válce i povinné vojně

Předminulý týden Rusové zaútočili 230 balistickými raketami a řízenými drony na cíle na Ukrajině, především v energetické infrastruktuře. Mohou tyto útoky zvrátit situaci na bojišti?

Jak narůstá množství ruských raketových a dronových útoků na Ukrajině, stejně tak se vyvíjí a posouvá dopředu i ukrajinská protivzdušná obrana. Je schopna sestřelit celou řadu, možná někdy i většinu cílů. Není to ale jednoduché. Rusové útočí na měkké cíle – na klíčovou infrastrukturu, na elektrárny. Pokud se jim podaří ukrajinskou infrastrukturu výrazně ochromit, bude to hrozba nejen pro samotnou Ukrajinu. Přiblíží se zima a nedostatky či výpadky energií budou problém. Obyvatelé se mohou v průběhu zimy ocitnout v situaci, kdy budou zastaveny dodávky elektřiny a vody. To není jenom o tom, že nejde elektrika. Znamená to, že vám najednou vypadnou pumpy a další věci. To se bezprostředně znovu dotkne i nás v Česku, v Polsku a v dalších zemích.

Válka končí v momentě, až jedna strana získá strategickou výhodu. Zatím to vypadá, že ani jedna ze stran konfliktu tuto výhodu nezískala.