Sebrat dávky rodičům a dát je do škol. Juchelka chce změny přídavků na děti

„U nízkopříjmových rodin se nám ukazuje, že cílená a adresná podpora nemusí mít vždy podobu peněžní dávky. Efektivnější může být i nějaká podpora věcná nebo nějaká služba,“ přiblížil Juchelka.
Výhodou je podle ministra skutečnost, že ve školách působí sociální pedagogové, metodici prevence či školní psychologové, kteří by mohli pomoct podporu nasměrovat dle potřeb dítěte.
Původně hnutí ANO před volbami slibovalo, že peníze na dítě bude rodinám v nouzi posílat samostatně a napřímo, Juchelka ale nedávno tuto variantu vyloučil.