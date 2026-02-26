Sebrat dávky rodičům a dát je do škol. Juchelka chce změny přídavků na děti

Premium

Svačinu zaplatí školy? Peníze z dávek, které dosud míří rodinám, by mohly putovat do škol. Třeba na svačiny či doučování. | foto: Shutterstock

Tereza Tykalová
Markéta Lankašová
,
Svačiny, školní pomůcky nebo doučování. Takové položky by za děti mohla v budoucnu platit škola. Plánuje to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), podle kterého by přídavky na děti mohly místo rodinám chodit rovnou školám. Ty by pak peníze spravovaly a platily dětem některé jejich potřeby.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„U nízkopříjmových rodin se nám ukazuje, že cílená a adresná podpora nemusí mít vždy podobu peněžní dávky. Efektivnější může být i nějaká podpora věcná nebo nějaká služba,“ přiblížil Juchelka.

Výhodou je podle ministra skutečnost, že ve školách působí sociální pedagogové, metodici prevence či školní psychologové, kteří by mohli pomoct podporu nasměrovat dle potřeb dítěte.

Původně hnutí ANO před volbami slibovalo, že peníze na dítě bude rodinám v nouzi posílat samostatně a napřímo, Juchelka ale nedávno tuto variantu vyloučil.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Sebrat dávky rodičům a dát je do škol. Juchelka chce změny přídavků na děti

Premium
Svačinu zaplatí školy? Peníze z dávek, které dosud míří rodinám, by mohly...

Svačiny, školní pomůcky nebo doučování. Takové položky by za děti mohla v budoucnu platit škola. Plánuje to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), podle kterého by přídavky na děti...

26. února 2026

Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium
ilustrační snímek

Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než...

26. února 2026

Kudlu tas! Útoků nožem přibývá, německá policie si na to objednává nové uniformy

Premium
Masivní nasazení policie při kontrolách osob na hlavním nádraží v Hamburku....

V Německu je to na nože. Doslova. Situační zpráva z tamních ulic vypadala za poslední hodiny například takto: V berlínské škole zaútočil nožem patnáctiletý žák na asistenta.

26. února 2026

Lavina v Tatrách smetla dva polské lyžaře, záchranáři vyprošťovali jejich těla

Muže zavalila ve Velkém kotli v Jeseníkách lavina, navzdory pomoci horské...

Pod lavinou ve Vysokých Tatrách na Slovensku ve středu zahynuli dva polští lyžaři. Informovala o tom letecká záchranná služba, která varovala před zvýšeným rizikem lavin. Toto nebezpečí se navíc s...

25. února 2026  22:11

Kubánská pobřežní stráž rozstřílela ve svých vodách posádku americké lodi

Španělská pobřežní stráž na Tenerife pátrá po ztraceném děvčeti. (11. června...

Kubánská pobřežní stráž zastřelila čtyři muže v motorovém člunu registrovaném v USA. K incidentu podle kubánského ministerstva vnitra došlo poté, co americké plavidlo proniklo do kubánských...

25. února 2026  21:21

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

25. února 2026  21:14

Policie pátrá po třináctileté dívce z Roztok. Matce napsala, že se domů nevrátí

Policejní auto.

Policisté pátrají po třináctileté dívce z Roztok u Prahy, kterou pohřešuje její matka. Hledaná Nataliia Kovalenko se dnes měla vrátit od kamarádky, matce ale napsala, že domů nechce. Od té doby má...

25. února 2026  20:44

Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Kauci 200 tisíc korun uložili v úterý policisté dopravci po kontrole jednoho z kamionů. Při ní totiž zjistili, že se ve vozidle nachází zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem, informovala...

25. února 2026  20:27

Národní parky mají peněz dost, chceme efektivitu, naznačil Turek budoucí škrty

Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...

Na ministerstvu životního prostředí se ve čtvrtek uskuteční jednání s řediteli všech čtyř národních parků, které jsou na území ČR. Předmětem bude financování parků, řekl vládní zmocněnec pro klima...

25. února 2026  20:17

Trump se lapil do vlastní pasti. Žene se do války, kterou nechce. A nemůže ji vyhrát

Premium
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se před očekávaným úderem proti...

Americký úder na Írán je už hotová věc. Aspoň podle toho, co Donald Trump prohlásil během svého úterního projevu v Kongresu. Jenže omezená bombardovací kampaň islamistický režim k ústupkům nepřinutí...

25. února 2026

Úřady v USA přitvrzují proti migraci. Banky by mohly zjišťovat občanství klientů

usa banka chase bank of america

Americká administrativa zvažuje další tvrdý krok v boji proti nelegální migraci. Naznačila, že by banky ve Spojených státech mohly nově povinně shromažďovat informace o státním občanství svých...

25. února 2026

Kvůli ředitelce končí polovina učitelů na základní škole v Humpolci

ilustrační snímek

Asi polovina učitelů humpolecké Základní školy Hradská podá k 26. únoru výpověď. Oznámili to ve středu při jednání zastupitelstva. Jde o 20 kantorů. Město je zřizovatelem školy. Svůj krok odůvodnili...

25. února 2026  19:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.