„Padesát korun je na ČR vysoká cena. Jsem rád, že intervence pana premiéra padla na úrodnou půdu a cena se snížila,“ řekl k tématu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka s tím, že vláda bude v pondělí pokračovat v jednáních. Podrobnosti ke schůzkám s distributory nesdělil.
Podle jeho předchůdce Mariana Jurečky by i 45 korun na litr byla stále vysoká cena. „Neexistuje žádné jednoduché rychlé řešení, které by nemělo velké dopady,“ podotkl.
Juchelka v debatě zmínil, že nynější situace je jiná, než jaká byla v roce 2022 za minulé vlády Petra Fialy. „Tam byly vysoké ceny energií, pohonných hmot, vysoká inflace a vláda s tím dlouho nic nedělala,“ řekl. „Tenkrát ta cena byla do 45 korun. Dneska jste překonali padesát a říkáte, že máte čas,“ oponoval mu Jurečka.
Jediné, co se dá udělat ke zlevnění benzinu, je zastropovat marže, řekl Babiš
Jako příklad kroků, které by se nyní daly podniknout, uvedl využití třetí největší sítě čerpacích stanic, kterou má stát a kde by se daly držet nižší marže, případně připravit návrh zákona, jenž by snížil spotřební daň za pohonné hmoty, pokud by situace trvala déle. Připustil, že možností, co by vláda mohla dělat, příliš není.
„To, co tady řešíme, je důsledek nesmyslné politiky Donalda Trumpa, kterého hnutí ANO v červených kšiltovkách velebilo a říkalo, jak je to skvělý spojenec. Dneska se s nikým nebaví a rozpoutá tohle,“ řekl Jurečka a dodal, že vysoké ceny pohonných hmot podle něj roztočí inflační spirálu. „Nepřeji si to, ale taková bude pravděpodobně realita příštích měsíců.“
Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku
Proti jeho kritice se Juchelka ohradil. „V tuto chvíli vidíme krizi, která dopadá hlavně na Evropu, co se týče cen pohonných hmot. Možná že inflace poroste. Říká se, že v USA dosáhne čtyř procent za rok 2026, nicméně musíme se na to dívat z širší perspektivy. Írán byl bezpečnostní hrozbou,“ uvedl ministr.
„To, jestli je Donald Trump předvídatelný, nebo nepředvídatelný, se vždy ukáže až v historii důsledků, které ta politika přináší,“ dodal ministr a zopakoval, že vláda podniká kroky, které vedou ke snižování cen. „Pevně věřím, že se ten konflikt vyřeší, protože je to v zájmu všech.“