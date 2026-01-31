Ani zveřejnění zpráv nebylo šťastné, první krok ale udělal Macinka, řekl Juchelka

Podle Juchelky jsou formulace ve zprávách nešťastné. „Já bych v životě takové esemesky nenapsal,“ řekl na úvod ministr sociálních věcí s tím, že vládní koalice je ovšem pevná. Zmínil, že šťastné nebylo ani zveřejnění zpráv, ale dodal, že „míček byl vykopnut“ ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Jeho předchůdce v ministerském křesle Marian Jurečka zdůraznil, že se nejedná o běžnou komunikaci mezi politiky. „Je to úplně přes čáru, úplně mimo,“ reagoval Jurečka. „Za mě to je vydírání.“
Juchelka následně zmínil, že politika je „tvrdé řemeslo“. „Pan prezident je voják, je to svébytná osobnost, kterou jen tak něco nezlomí, není to žádné pírko ve větru. V tuto chvíli to vypadá, že se oslabil jako prezident tím, že není schopný řešit věci na přímo,“ dodal ministr.
Podle něj se premiér snaží situaci uklidnit. „Nikdo nechce žádnou kohabitaci, žádnou válku,“ řekl. „Je dobré mít i středový prvek, než mít stále vyhraněné pozice,“ odpověděl na otázku, zda neměl Babiš řešit situaci ostřeji.
Uklidnil, že i přes nynější situaci se na ministerstvech pracuje. V tom mu ovšem Jurečka rázně oponoval. „Na ministerstvu životního prostředí se nepracuje,“ reagoval na jeho slova. Juchelka uznal, že tomuto resortu šéf chybí, proto by podle něj měl prezident někoho jmenovat, nejlépe Filipa Turka.
Podle Jurečky lidovci nevylučují vznik vlastní stínové vlády. Jelikož ale stranu čeká sjezd, záležet bude už na novém vedení. Sám nevylučuje, že by se o nějakou pozici v něm ucházel, pokud o to bude zájem. Předpokládá, že novým předsedou bude zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Chceme umožnit velký restart strany,“ řekl Jurečka.
Prezident v úterý na mimořádné tiskové konferenci řekl, že se ho ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka pokouší vydírat kvůli jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pavel zároveň zveřejnil zprávy, které šéf české diplomacie poslal jeho poradci Petru Kolářovi.
„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ napsal Macinka v jedné z nich. Ministr své jednání za vydírání nepovažuje.
Premiér Andrej Babiš označil Macinkovy zprávy za nešťastně formulované. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání,“ dodal v úterý pro iDNES.cz.
Předsedu vlády pozval Pavel na jednání, které se má konat ve středu. Babiš sice pozvání ocenil, ovšem za ideální by považoval, kdyby prezident spor vydiskutoval s Macinkou napřímo.
27. ledna 2026