Mezi migranty převládají Syřani. Jsou nevyhostitelní, říká šéf cizinecké policie

Co se děje, když na hranicích zadržíte migranta?

Pakliže vycházíme z faktu, že se jedná převážně o občany Sýrie, tak ti do detenčních zařízení nejdou. Občan Sýrie je v podstatě v současné době nevyhostitelný.

Tyto lidi dakteloskopujeme (snímají otisky prstů, pozn. red.), zjišťujeme jejich totožnost, protože část z nich nemá doklady. Snímáme i další biometrické údaje. Pak se snažíme vytěžit (vyslechnout, pozn. red.) zachycené osoby, abychom odhalili převaděče v rámci skupiny.

Po všech úkonech jsou většinově propuštěni, protože jsou to občané Sýrie, a je jim určen limit odjezdu z České republiky, zpravidla je to sedm dnů.

Takže je nevracíte zpět za hranice?

Kdybychom se bavili o zadržení na vnitřních hranicích se Slovenskem, tak ano, odepíráme jim vstup či je vracíme v rámci readmise.

Spousta z příchozích migrantů nemá doklady. Co o nich tedy víte?

Samozřejmě sbíráme biometrické údaje, zejména otisky prstů, prověřujeme je v informačních systémech i sousedních států, respektive státu Schengenského prostoru.

Zaznamenáváme údaje, které uvedli, pokud jsme je v systémech nedohledali a čekáme, jestli se s nimi nesetkáme znovu. Pakliže cizinec prohlásí, že Syřan nemá u sebe cestovní doklad, tak jen stěží dohledáte jeho identitu absolutně spolehlivě.

Stává se, že se na hranicích setkáváte se stejnými lidmi, kterým jste vstup odmítli?

To se může stát. Ale v rámci odepření vstupu jako takového úkony s člověkem neprovádíme, protože ten cizinec už na hraničním přechodu nesplňuje podmínky pro vstup.

Na tiskové konferenci jste uváděl, že je momentálně 1129 cizinců zadržených v detenčním zařízení. Kdo se do nich dostává?

Cizinci, kteří lze vyhostit, například občané Turecka. Jsou tam i cizinci, které máme přidat podle mezinárodní dohody. Třeba jim byly již sejmuty otisky v jiném státu Schengenského prostoru, respektive Evropské unie, a my je tam vracíme k provedení azylového řízení.

Jak probíhá řízení s převaděči, kterých jste loni zadrželi 388?

Jsou zadrženi a s nimi jsou prováděny úkony trestního řízení. A dále v podstatě putuje procesem trestního řízení až k odsouzení.

Jdou rovnou do vazby?

To záleží na soudu. Pakliže státní zástupce navrhne a soudce uvalí vazbu, tak samozřejmě ano, ale není to vždy.

Jakými způsoby sem převaděči migranty dostávají?

Mezi nesofistikované metody patří nacpat celou dodávku lidmi a pokusit se projet za každou cenu. Ty sofistikovanější jsou schovávání migrantů v kamionech.

Úplně nejpromyšlenější je, když cizinec jde přes schengenskou hranici či přiletí na letiště a má neregulérní cestovní doklad, ať už pozměněný nebo více či méně zdařilý padělek.

Jaké prostředky máte na odhalování převážení migrantů, třeba právě kamiony?

Máme technické prostředky, které občas prezentujeme. Asi těžko teď budu hovořit úplně o všech, některé jsou z operativního hlediska nevhodné na to, abych je prezentoval. Ale máme například detektor, který pozná tlukot srdce v prostorech kamionů.

Kolik stálo znovuuzavření hranic?

Nemám teď přímou statistiku, ale náklady se pohybují zhruba kolem jednoho milionu na den. Je to velmi sporné, protože na hranicích slouží policisté, kteří by vykonávali službu někde jinde, takže jestli je to dražší než normální služba, nejde úplně vyčíslit.

Momentálně na hranicích se Slovenskem slouží 88 policistů na jednu směnu, zatímco na začátku října jich bylo 142. Proč se počet zmenšil?

Snažili jsme se reagovat na to, aby opatření nebyla moc drahá a abychom splnili účel znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.

Myslíte, že jsou na hranicích skutečně potřeba?

Není otázkou, co já si myslím. Pakliže ten úkol máme, tak ho musíme splnit.

Počet záchytů na našich hranicích se zmenšuje, zatímco na vnější schengenské hranici se meziročně zvedl o 17 procent. Proč to tak je?

Je to jednoznačná reakce na naše vlastní opatření, která přijímáme. Když je momentálně pokles záchytů na západobalkánské trase, je to dané tím, že se snaží se situací něco dělat.

Na tiskové konferenci jste zmiňoval, že chcete v oblasti migrace provést inovaci. O jakou se jedná?

Inovaci chceme udělat v rámci výkonných článků ředitelství služby cizinecké policie ve vztahu k převaděčství. Budeme rozšiřovat počty policistů zabývající se touto problematikou.