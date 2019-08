Soud zamítl žalobu bývalé šéfky ERÚ Vitáskové na stát, chtěla 35 milionů

Ještě před začátkem jednání uvelda, že bude chtít řízení o odškodném přerušit, protože Nejvyšší soud v mezičase zrušil její osvobozující rozsudek.

Majitelé elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun byli odsouzeni za to, že dostali od ERÚ licence na základě nepravdivých revizních zpráv a získali podvodně právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu. Vitáskovou původně brněnský krajský soud poslal do vězení na 8,5 roku za zneužití pravomoci, odvolací senát ji však poté pravomocně zprostil obžaloby. Do případu se ale letos vložil Nejvyšší soud, který stanovil, že důvody zproštění je potřeba zpřesnit.

Žalobu na odškodnění podávala Vitásková v době, kdy měla v ruce pravomocný zprošťující rozsudek. Nechtěla totiž promeškat zákonné lhůty a zpětně zjistit, že je její nárok promlčený. Nyní se bude domáhat toho, aby soud jednání o odškodném přerušil do pravomocného skončení jejího stíhání. Zamítnutím žaloby by totiž přišla o několikatisícový soudní poplatek, který již uhradila.