Nabídku kandidovat do Sněmovny bych nejspíš přijala, říká Schillerová

Na odmítnutí plánu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ohledně důchodů Schillerová trvá. Maláčová počítá s tím, že by základní důchod, na který by měli mít nárok všichni, byl podle jí preferované varianty 10 500 korun. Nastínila to zástupcům všech parlamentních stran při jednání důchodové komise (celý text k přečtení zde).

„Jestliže by měl vzniknout nultý pilíř, v tom garantován důchod 10 500 a ten hrazen z daní, tak jsou to velmi jednoduché počty,“ popsala v nedělní Partii. Trvá na tom, že tento krok by zvýšil daně o více než 300 miliard korun. „Pro mě je hlavně nepřijatelné to, že důchodová komise neřeší zdroje,“ dodala.

Daně zvedat neplánuje, některé daňové výjimky by však podle ní byly na zrušení. „Jedna skupina má výhodu, kterou zaplatí jiná skupina. To není úplně fér,“ uvedla.