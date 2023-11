KOMENTÁŘ: Akce „Veřejné finance“ dobře dopadla. Pacient ale nedýchá

Po dvou letech se ale její rétorika mění. Hrozba bankrotu byla hrdinně odvrácena a veřejné finance mají být do tří let zalité sluncem. Dokazovat to má snížení schodku poblíž příznivé hranice 1 % HDP. Problém je však chřadnoucí ekonomika, tři miliony lidí u hranice chudoby a ztráta zájmu zajímavých investorů o drahou a zaostávající zemi.

Operace „veřejné finance“ tedy dopadla dobře. Pacient jménem česká ekonomika ale nedýchá. Nešlo to udělat jinak a lépe?

Výchozí pozice: covidový schodek 420 miliard korun v roce 2021. Cesta první: Konsolidační plán ANO – počítal s postupným snižováním schodku o 40 miliard ročně. Plán založený na redukci šedé ekonomiky, která loni dle nezávislých studií překročila bilion korun. Plán zahrnující podporu hospodářského růstu, protože každý procentní bod znamená 20 miliard navíc. A počítající s modernizací daňového systému a provozními úsporami, hlavně díky digitalizaci.

Ve výsledku bychom se tempem 40 miliard ročně do roku 2026 dopracovali k deficitu 220 miliard. A protože bychom měli i výrazně vyšší HDP a značné rozpočtové přebytky obcí a krajů, deficit veřejných rozpočtů vůči HDP by byl blízko 1 %. Tedy výsledku, jímž se chlubí jen rozpočtoví premianti. A jako bonus by šlapala ekonomika a rozjeté prorůstové investice by přinášely zajímavá pracovní místa v bohatnoucích regionech.

Fialova vláda ale zvolila cestu druhou. Po dvou letech rozpočtové prokrastinace odjistila jednorázovou daňovou a energetickou bombu, kterou sice od lidí a firem vybere 120 miliard ročně navíc, ale na úkor ekonomického růstu, životní úrovně a budoucnosti země. Výsledek této strategie? Podle oficiálních vládních výhledů nás v roce 2026 přivede k deficitu ve výši 220 miliard. Ano, ke stejnému, který by přinesla cesta ANO.

S rozdílem, že jediné prorůstové investice, o nichž si ve Fialově zemi vysokých daní, zamrzlé poptávky a drahých energií budeme číst, budou ty, které nás minou. Až se tedy vláda začne chlubit, že veřejné finance dala do pořádku, ptejme se, za jakou cenu a zda to nešlo udělat lépe. Vždyť už Konfucius pět století před naším letopočtem věděl, že cíl je důležitý, ale ještě důležitější je cesta.