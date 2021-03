Ekonomika pojede naplno od druhé poloviny roku, věří Schillerová

Schillerová uvedla, že si stále drží optimismus, protože většina lidí opatření dodržuje.

„Rozvolňovat budeme moci, až bude proočkovanost a kolektivní imunita. Přesné datum, kdy se začne rozvolňovat, známé není,“ uvedla s tím, že plán na rozvolňování je závislý na číslech nově nakažených. Dodala také, že systém PES nebyla nejšťastnější cesta.



Ekonomika má podle ní naplno jet od druhé poloviny roku 2021. Znovu podotkla, že nejdůležitější je vakcinace.

„Vakcíny rozhodně neleží nikde na ministerstvu zdravotnictví,“ uvedla a zdůraznila, že jsou dále distribuovány. Dobrou zprávou podle ní je, že se snižuje počet nemocných zdravotníků.



„Nikdo neví, jak se lockdown bude vyvíjet,“ souhlasil Jurečka s tím, že ho nejvíc mrzí, že se mluví o obrovských číslech pomoci, ale lidé na tuto pomoc čekají už několik měsíců. Neexistuje podle něj jednotná metodika a pomoc je pomalá. Vláda podle něj selhává i v plošném testování ve firmách, které některé organizace berou do svých rukou.

„Celorepubliková akce se spustila nyní, je to deset tisíc firem, které teď povinně musí testovat. Šli jsme po částech, nejdřív dobrovolně, potom povinně,“ uvedla k tomu ministryně. Nyní je podle ní 60 firem, které mohou dodávat testy do podniků. Tam zatím putují také testy ze škol, které zůstaly zavřené. „Dovezlo se asi 13 milionů testů a příští týden se doveze dalších 15 milionů,“ dodala.

Podle Jurečky by měl negativní test být propojený s Chytrou karanténou, aby negativně testovaní mohli využívat služby. „Ať už ekonomika začne smysluplně fungovat,“ apeloval.

Odměny pro zdravotníky v květnu

„Mohu říct jednu věc: velmi děkuji zdravotníkům,“ začala téma odměn pro zdravotníky Schillerová. Těm má na odměny putovat ze státního rozpočtu 12,2 miliard. „Ty jsem dala do novely zákona o vládním rozpočtu. Jde to v pondělí na vládu,“ slíbila Schillerová. Zdravotníci by měli odměny dostat ke květnové výplatě, reálně tedy v červnu.

„Budu věřit, že se to opravu stane,“ uvedl Jurečka. Podotkl, že lékaři dřou mimo zákoník práce a kritizoval pomalé reakce vlády na žádost o pomoc například z Karlovarského kraje, kdy vládě trvalo čtyři týdny tuto pomoc schválit. „Vláda má lépe plánovat. Mrzí mě, že pan ministr (Blatný) není schopen toto dělat,“ dodal.



Lidé na Instagramu chtějí úřední maturity

Schillerová na Instagramu udělala anketu, kde podle jejích slov přes 13 tisíc lidí hlasovalo, že by byli pro úřední maturitu. O té se zmiňoval premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro MF DNES. Znamenalo by to, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia.

„Předpokládám, že debata se povede na úrovni vlády, ale já o tom chci vést debatu. Poslední slovo samozřejmě bude mít ministr školství,“ zdůraznila. Na sociální síti jí podle jejích slov chodí stovky zpráv na toto téma.



Podle Jurečky odpověď na tuto otázku úředních maturit není jednoduchá.

„Musí to zvážit ministr školství. Pan premiér si udělá laický názor, vypálí to do médií a spustí lavinu,“ podotkl. Problém by měli řešit hlavně ředitelé škol, někde byla příprava na maturitu v rámci distanční výuky dobrá, u některých odborných a praktických předmětů by taková příprava byla náročná.