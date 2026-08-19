Zároveň ministr uvedl, že hodlá v příštím roce splnit dvě procenta HDP na obranu. „Je to zákon České republiky a ten samozřejmě chceme splnit,“ doplnil. Po jednání poděkoval ministryni za součinnost při přípravě rozpočtu. „Jak jsme již deklarovali, budeme první vláda, která splní dvě procenta HDP výdajů na obranu,“ řekl.
Zůna rovněž plánuje pokrýt všechny priority, které resort obrany má. „Počínaje rekrutací personálu a jeho zajištěním, přes pokračování projektu modernizace Armády České republiky a všech dalších projektů, které potřebujeme k tomu, abychom naplňovali schopnosti, cíle, ale především i úkoly roku 2027,“ doplnil.
Připravovaný rozpočet je zároveň podle slov ministra velmi proinvestiční. Vláda také plánuje postupně směřovat k vybalancování mandatorních personálních výdajů, centrálních běžných výdajů, ostatních běžných výdajů a investic.
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Další, kdo šel žádat o více peněz u Schillerové, byl Vojtěch. A dorazil i Babiš
V tomto ohledu je podle Zůny vláda úspěšná, což se odráží v počtu rekrutovaných vojáků, který v letošním roce překročil tři tisíce osob, dodal Zůna.
Ministr před zahájením schůzky avizoval, že by neměla trvat dlouho. Vše bylo totiž podle něj dojednané a jednání mělo být „rychlé a velice komfortní“. Po Zůnovi dorazil na resort financí i ministr životního prostředí Igor Červený, který se účastní poslední středeční schůzky se Schillerovou.