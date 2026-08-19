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Dvě procenta splníme, řekl Zůna. Jednání s Schillerovou bylo „vstřícné a milé“

Matyáš Melich
  20:51aktualizováno  21:35
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu

Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
35 fotografií
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) dorazil jako jeden z posledních vládních činitelů ke středečnímu jednání o rozpočtu resortů na ministerstvu financí. Schůzka s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) byla podle jeho slov „vstřícná a milá“.

Zároveň ministr uvedl, že hodlá v příštím roce splnit dvě procenta HDP na obranu. „Je to zákon České republiky a ten samozřejmě chceme splnit,“ doplnil. Po jednání poděkoval ministryni za součinnost při přípravě rozpočtu. „Jak jsme již deklarovali, budeme první vláda, která splní dvě procenta HDP výdajů na obranu,“ řekl.

Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu
35 fotografií

Zůna rovněž plánuje pokrýt všechny priority, které resort obrany má. „Počínaje rekrutací personálu a jeho zajištěním, přes pokračování projektu modernizace Armády České republiky a všech dalších projektů, které potřebujeme k tomu, abychom naplňovali schopnosti, cíle, ale především i úkoly roku 2027,“ doplnil.

Připravovaný rozpočet je zároveň podle slov ministra velmi proinvestiční. Vláda také plánuje postupně směřovat k vybalancování mandatorních personálních výdajů, centrálních běžných výdajů, ostatních běžných výdajů a investic.

Další, kdo šel žádat o více peněz u Schillerové, byl Vojtěch. A dorazil i Babiš

V tomto ohledu je podle Zůny vláda úspěšná, což se odráží v počtu rekrutovaných vojáků, který v letošním roce překročil tři tisíce osob, dodal Zůna.

Ministr před zahájením schůzky avizoval, že by neměla trvat dlouho. Vše bylo totiž podle něj dojednané a jednání mělo být „rychlé a velice komfortní“. Po Zůnovi dorazil na resort financí i ministr životního prostředí Igor Červený, který se účastní poslední středeční schůzky se Schillerovou.

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