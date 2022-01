Složitá materie ministerstva. Obhajoba Schillerové zaujala sociální sítě

Bývalá ministryně také uvedla, že milionová částka byla vyplacena zaměstnancům tiskového odboru a že ona o výši platů nerozhodovala. „Plat odpovídal nějakým tabulkám a činil asi 400 korun na hodinu,“ upřesnila Schillerová.

Schillerová uvedla, že se jako ministryně financí a vicepremiérka snažila přiblížit složitou problematiku jako rozpočet, kompenzační bonus či státní záruky a zaměstnanci pracovali i na „multimediálním obrazu“ ministerstva. „Uznávám jednu věc, že tam byla celá řada mých fotek spíš osobnějšího rázu, já jsem taková, že když něco dělám, tak to dělám na 150 procent. Někdy to přeženu, to uznávám,“ řekla Schillerová.

V pořadu Otázky Václava Moravce dále sdělila, že se její osobnější snímky a videa, které pořídili pracovníci ministerstva financí a které nesouvisely s ministerskou agendou, pravidelně fakturovaly hnutí ANO. To za ně platilo.

Výrok o složité materii ministerstva zaujal lidi na sociálních sítích. Používají ho společně s podobiznami Schillerové po svém.

O vyplacené částce se v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové zmínila i předsedkyně dolní komory Parlamentu Markéta Pekarová Adamová z Top 09.

„Hnutí ANO by mělo uhradit výdaje, které exministryně financí Alena Schillerová utratila za svou osobní prezentaci na Instagramu ze státních peněz,“ uvedla. Podle ní si ostatní politici také platí svou prezentaci na sociálních sítích z peněz svých stran.

Jiežibaba @jietienming @jindrichsidlo @OtazkyVM Ach ano, složitá matérie na výstavě hospodářských zvířat…

Schillerová byla na svou image dotazována také během první vlny pandemie koronaviru. Tehdy vysvětlovala, jak je možné, že chodí stále s tak perfektně upraveným účesem a různými barvami, ačkoli byla kadeřnictví v té době z rozhodnutí vlády zavřena.

„Děkuji za komplimenty směrem k mému účesu. Vážím si jich o to více, protože si vlasy upravuji jako všichni ostatní už několik týdnů docela sama. Patřím ke generaci, která je na svépomoc v osobní vizáži zvyklá,“ sdělila tehdy exministryně.

Šmoulinka @MartinaProkopo2 @jietienming @jindrichsidlo @OtazkyVM Tak o složité matérii MinFin jsem se sice moc nedozvěděla, ale zase vím, kam si v Ostravě zajít na novou trvalou. Což se nám, Ústečákům, vždycky hodí...

Někteří vládní politici Schillerovou jako někdejší správkyni státní pokladny kritizovali za to, že práci fotografa a kameramana za peníze daňových poplatníků využívala. Schillerová se v pátek vyjádřila, že takové pozice jsou v dnešní době běžné v institucích a úřadech, které berou vztah s veřejností vážně.

„Nepotřebuji fakt videa s pávem, abych zvýšil povědomí o ministerstvu financí tím, že každý, kdo uvidí páva, si vzpomene, že musí platit daně,“ řekl v OVM ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Podotkl, že i s odvody a fondem kulturních a sociálních potřeb jsou náklady na oba pracovníky skoro tři miliony korun. Schillerovou opakovaně označil za „ministryni instagramu“.

Bývalý předseda Top 09 Miroslav Kalousek kritizoval počínání Aleny Schillerové na svém twitterovém účtu básní.