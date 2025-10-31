Vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů už se shodla na obnovení elektronické evidence tržeb (EET). Bude pro všechny, nebo budou nějaké výjimky?
To je dobrá otázka. Velmi jsme o tom debatovali, protože obě strany, které jsou našimi potenciálními koaličními partnery, měly ve svých volebních programech trochu něco jiného než my...
...Chtěli výjimky třeba pro drobné živnostníky...
...To vnímáme, ale oni zase vnímají, že pro hnutí ANO je EET vlajková loď, velice důležitý nástroj v boji s šedou ekonomikou, a že my jsme slíbili její obnovení ve svém volebním programu. My nechceme zvyšovat daně. Chceme postupovat tak, jako jsme to dělali dříve, když jsme měli ministerstvo financí, tedy řádně vybírat daně.
Rozpočet, který zdědíme, je obrovská ostuda vlády Petra Fialy. Musíme se podívat na příjmovou stranu, což tato vláda neřešila. Úplně rezignovala na boj s šedou ekonomikou.