Nové EET bude jednoduché a intuitivní, říká stínová ministryně financí Alena Schillerová

Budete znovu usilovat o místo ministryně financí?

To je příliš mnoho kdyby. Především nás čekají na podzim parlamentní volby. My bychom rádi přesvědčili občany, že jsme ta lepší alternativa než současná vládní koalice.

Podle průzkumů byste ve vládě být mohli.

My si toho nesmírně vážíme, ale jsou to jenom průzkumy a je potřeba počkat na konečný výsledek. Pokud bychom získali důvěru, pokud bychom sestavovali příští vládu, tak já se celou dobu připravuji na roli ministryně financí, myslím si, že by to bylo logické.

Spekuluje se o tom, že byste mohla být spíše předsedkyní Sněmovny, není to pravda?

Já si myslím, že to šíří nějací velmi špatně informovaní novináři. Nikdy jsme nic takového neřešili, a dokonce ani neřešíme to, co by měl kdo obsadit.

Jaké by byly vaše první kroky ve vládě? Byli byste jako váš favorit Donald Trump a okamžitě byste zrušili, co vaši předchůdci schválili?

Donald Trump je určitě velmi inspirativní státník. Jako on má Spojené státy na prvním místě, my máme Českou republiku na prvním místě. Pokud budeme vládnout, máme řadu kroků, které musíme neprodleně spustit a bezesporu je spustíme velmi, velmi rychle.

Předpokládám, že znovu zavedete EET...

Určitě. To je můj základní úkol. Já se na to připravuju, mám pracovní skupinu, jsou v ní podnikatelé, zástupci svazů komor, jsou v ní různí experti. Shodují se na tom, že chtějí EET zpátky.

Vypadalo by to EET stejně jako posledně za vaší vlády?

Pracovně tomu říkám EET 2.0, ale to není podstatné. Technologie se strašně posunuly, my bychom rádi, aby to bylo jednoduché a intuitivní. Ten, kdo má chytrý telefon, si stáhne aplikaci z webu ministerstva financí. Máme řadu poctivých podnikatelů, věřím, že jich je většina, kteří si přejí návrat EET. Dokonce mě zastavují v Praze na ulici a říkají mi: Vraťte EET, nebo zkrachujeme.

Ten fenomén cash only, se kterým se setkáváme na každém rohu, určitě není nic dobrého. EET má narovnat podnikatelské prostředí, má pomoci právě těm, kteří platí řádně daně, všechno dělají, aby jim nekazili ceny. Ti, kteří jsou nepoctiví.

Taky si všímám, že více podniků nebere karty, ale zároveň říkají, že je to kvůli poplatkům provozovatelům platebních karet, tedy ne jenom kvůli zrušení EET.

Já si myslím, že mezi provozovateli platebních karet je tak velká konkurence, že se s nimi dá jednat. Ale my nechceme nikomu nařizovat, aby platil tak či onak. My chceme svobodu. Jestli někdo chce platit hotově, ať platí hotově. Jestli má někdo kartu nahranou v mobilu, ať platí kartou. My pouze chceme, aby hotovostní platby byly předmětem nějaké evidence a neutíkaly nám peníze. Tato vláda zvyšuje daně a nemusela by to dělat, kdyby nezrušila EET. Nejcitovanější ekonom, profesor Tomáš Havránek uvádí, že zrušením EET přišla tato země o dvě až tři procenta HDP. Jedno procento je zhruba 80 miliard, tak si to vynásobme a z toho pětina jsou příjmy. Hrozná škoda.

Nemůže znovuzavedení EET vést k tomu, že podniky pak ještě více zdraží, protože náklady přenesou na zákazníky?

Právě že my nechceme, aby s tím měli náklady. Ten kdo si nechal pokladnu, tak ji využije. Kdo má chytrý telefon a dneska ho má podle mě skoro každý, stáhne si tu aplikace. Všechno vám teď neprozradím, něco chceme sdělit až před volbami, ale plánujeme i různé motivační prvky. Možná slevu na dani pro toho, kdo eviduje EET a ještě další věci, které si zatím nechám pro sebe a které si myslím, že budou pro podnikatele velmi zajímavé.

Týkalo by se to i skupin, kterých se to dříve nedotklo?

Tohle je velké téma, které pořád nemáme definitivně rozřešeno. Ideální by bylo, kdyby se to samozřejmě vztahovalo na každého bez výjimky, protože čím víc děláte výjimek, tím větší máte problémy. Když jsme dělali roadshow o EET, slýchávala jsem otázky, jak to bude dělat třeba malíř pokojů. Já si myslím, že dneska právě díky chytrým telefonům to není žádný problém, ale musíme to ještě domyslet. Já se kloním k tomu, aby se to týkalo všech.

Takže když k nám přijde instalatér, elektrikář nebo ten malíř pokojů, bude mít u sebe nějaký přístroj a půjde u něj zaplatit kartou?

Bude mít chytrý telefon. Nevěřím, že ho nemá, a tam bude mít tu aplikaci. Dneska máte spoustu aplikací, třeba když jedete taxislužbou. Věřte, že to není žádný problém. My plánujeme i možnost, že když nebude moct tu platbu udělat hned online, pošle ji se zpožděním. A ještě další věc, nechceme, aby byla povinnost účtenky. To je důležité.

Kromě EET předpokládám, že pokud byste vládli, zrušíte důchodovou reformu, kterou schválila tato vláda. Je to tak?

Tak zaprvé, to není žádná důchodová reforma, co schválila tato vláda, to bych podtrhla. To je nějaký balík.

Na druhou stranu, vy jste za osm let ve vládě žádnou důchodovou reformu nepředstavili.

Paní redaktorko, to bychom se mohli vracet o 30 let, že tady nebyla žádná důchodová reforma. Mohla bych to vyčítat předchozím vládám ODS, ale to už dneska nikomu nepomůže. Víte, to byl jakýsi balík parametrických změn, který prosadila tato vláda. S řadou věcí my i souhlasíme. Třeba s narovnáním vdoveckých důchodů, s narovnáním situace, když někdo studuje doktorandské studium, tak aby se mu to započítalo. Řadu věcí bychom tam nechali. Bytostně ale nesouhlasíme se dvěma body, a to je prodloužení věku odchodu do důchodu, kdy byl zastropován na 65 letech, a to se teď odstropovalo. A pak ještě udělali jednu hroznou nepravost, změnili možnosti pro takzvané náročné, rizikové profese, aby odešli bez sankčních dopadů dříve do důchodu. Zúžili tu skupinu z nějakých 13 tisíc na tisícovku. Prostě nemůžete tyto kroky dělat bez demografických studií. Oni pak přišli, že si to vlastně rozmysleli, že mají teď demografickou studii a že by to mělo být zastropováno na 67 letech, co měli ale předtím?

Vrátili byste ten strop na 65 let?

Většina názorů odborné veřejnosti je taková, že prostě toto je maximum. Vezměte si, že dneska většina profesí není schopna pracovat déle. Ano, prodlužuje se doba dožití, to je pravda, a to je jednoznačně dané, ale nikde není dané, že se prodlužuje doba dožití ve zdraví. Od nějakých 60. let se nezměnil věk, ve kterém přicházejí zdravotní neduhy. Takhle se to prostě nedá dělat. Takže znovu říkám, ano, my se chceme vrátit k tomu původnímu systému, chceme se vrátit i k původnímu systému výpočtu valorizací a znovu dodáváme, nedá se dělat tyto změny v důchodovém systému, nenazývejme to reformou, to už stejně nikdo nikdy neudělá.

Takže vy nehodláte přijít s vaší důchodovou reformou?

My chceme vytvořit takzvaný pilíř strategických investic, na kterých pracuje zejména Karel Havlíček, ale i ve spolupráci se mnou. To by byl nějaký státní fond, do kterého by lidé přispívali, protože mají důvěru ve stát, zaplaťpánbůh. Z toho fondu by se mohly platit různé strategické věci. Čeká nás dostavba Dukovan, čeká nás spousta dalších investic. Ty peníze by tam lidé měli do určitého věku a samozřejmě by tím pádem posílili tento systém, protože bez dodatečných příjmů, kterým se tato vláda nevěnovala, to nepůjde. A ještě poslední věc, co je kuriózní, tato vláda ve svém programovém prohlášení, dokonce měla vybudování takovéhoto strategického pilíře, ale bohužel, nic se nestalo.

Na začátku jsem zmiňovala nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, chystá se hnutí ANO nějak inspirovat jeho kampaní?

My nebudeme prozrazovat, jak bude vypadat naše kampaň, ale znovu říkám, že Donald Trump je skutečně inspirativní. Určitě budeme mít opět naše heslo Česká republika na prvním místě a opět vytáhneme čepice Silné Česko. Ty jsou velmi oblíbené.

Co říkáte na to, že by mohl zavést cla na výrobky z Evropské unie?

Zase je to odraz toho, že má Spojené státy americké na prvním místě. On je velice dobrý rétor a všimněte si, že on téměř denně plní titulky všech světových médií. Teď zase říkal, že chce vybudovat letoviska v Pásmu Gazy. Každý den přichází s něčím novým, takže přišel s tím, že by chtěl cla. Myslím, že na mexické, kanadské zboží i na zboží Evropské unie. Mexiko s ním už jedná, je to odloženo. (Odložena jsou cla i proti Kanadě, pozn. red.)

Možné zavedení cel na Evropskou unii by podle ekonomů dopadlo i na Česko. Jde to dohromady s vašimi hesly jako Silné Česko?

On hájí zájmy Spojených států amerických, to je v pořádku. My musíme hájit zájmy České republiky. Já si myslím, že Evropská unie by měla přestat řešit spoustu hloupostí jako teď z tohohle týdne jakési regulace na to, když topíte v krbu. Chtějí elektrické krby. Ať už prostě neřeší tady tyto nesmysly, ať řeší tuto konkrétní debatu. Donald Trump je chytrý člověk, byznysmen, je to zkušený politik, on dobře ví, že evropský trh je obrovský, že není nezajímavý. Evropská unie by se měla vzpamatovat a začít s ním jednat.

Kdo by pro vás byl vhodný koaliční partner?

Uvidíme.

Jsou to Motoristé?

Proč ne? Otázka je, jestli se dostanou do parlamentu, zatím tam nejsou. Otázka je taky programový průnik, já jsem zatím jejich program nečetla.

A koalice Stačilo!?

Nebudu se vymezovat, řeknu ale otevřeně, že si neumím představit vládnout s někým, kdo chce vystoupit z NATO nebo chce referendum o vystoupení z Evropské unie. My jsme velcí kritici Evropské unie, nejsme žádní eurohujeři, ale vystoupení z Evropské unie by pro nás byla samozřejmě hospodářská a ekonomická sebevražda. To my si dobře uvědomujeme a vystoupení z NATO absolutně není na programu dne.

Pro někoho může být matoucí, že jako stínový premiér se profiluje Karel Havlíček a zároveň Andrej Babiš o sobě říká, že chce být premiérem. Jak tomu mají voliči rozumět?

Úplně jednoduše. My jsme tak silné hnutí, že jsme vygenerovali silné lídry, které by tu pozici zvládli. My jsme si kdysi po volbách role rozdělili, Andrej Babiš řídil stínovou vládu, ale pak přišla prezidentská kampaň a zase jsme si ty role rozdělili. Osobně jsem přesvědčená, že pokud vyhrajeme volby a budeme sestavovat příští vládu, že premiérem bude Andrej Babiš.

Za jaké konstelace by mohl být premiérem Karel Havlíček?

Kdyby to Andrej Babiš nechtěl dělat, a to si myslím, že se nenastane.

Vy jste jednou z nejvýraznějších českých političek na sociálních sítích. Jde dohromady to, že chcete být ministryní v příští vládě a při tom tancujete na Tik Toku a převlékáte se za hranolku?

Já jsem pořád v opozici. Důležitější bylo, že hranolka přitáhla pozornost. Přes rok jsem bojovala proti tomu, co udělala tato vláda dohodářům. Osobně jsem byla za Zbyňkem Stanjurou a říkala jsem mu, ať to nedělá, že ty lidi vyžene do šedé zóny nebo je připraví o práci. Mně se to téma nedařilo dostat do širšího povědomí, tak vznikl převlek hranolek. Původně jsem měla být párek v rohlíku, ale ten kostým nebyl zrovna volný, takže kolegové půjčili převlek té hranolky. Byl to virál, mainstream se dva dny rozhodoval, jestli mě úplně pohřbí, nebo částečně pochválí, ale dostala jsem se úplně všude. O to mně šlo.

Měla jste zpětnou vazbu i od špiček hnutí ANO?

Ano, měla, třeba Karel Havlíček mi říkal: ty máš teda odvahu, holka. Andrej Babiš řekl, že se mu to líbí. Dokonce řekl, že hranolka byla geniální.