„A protože na tyto kroky musí vláda dostat příslušný prostor, alespoň dvacet dní, tak by v případě této cesty bylo skutečně rozpočtové provizorium na určitou dobu neodvratný fakt,“ říká v rozhovoru Schillerová.
Rozpočtový výbor přerušil na váš návrh projednávání rozpočtu do pondělí. Podle vás v něm chybí krytí výdajů v objemu více než 95 miliard. Už víte, jak chcete rozpočet změnit?
Po výboru už nemůže být pochyb, že rozpočet v podobě, v jaké byl připraven končící vládou, by znamenal paralyzovaný stát. Nejpozději na podzim by přestaly chodit důchody, nemocenské nebo příspěvky na péči. Už v lednu by se musely zakonzervovat rozestavěné úseky dálnic a obchvatů, což by způsobilo obrovské škody a budoucí výdaje navíc.
Je evidentní, že Zbyněk Stanjura ten rozpočet připravoval s vědomím, že se podle něj vládnout nedá. A pokud by musel, nejspíš by si v průběhu roku vzal další mimorozpočtovou půjčku, což my rozhodně dělat nebudeme. Jakákoliv zodpovědná vláda s tím rozpočtem může udělat jenom jednu jedinou věc – zreálnit jeho výdaje a celkovou bilanci. Česko potřebuje reálný rozpočet, ne předvolební šidítko.
