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Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky pro mladé až o 50 tisíc

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  21:03
Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku...

Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (5. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
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Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku, řekla televizi Nova.

Na síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Průměrná úroková sazba hypoték v Česku na počátku října dosáhla 5,79 procenta. Rostla sedmý měsíc v řadě a je nejvyšší od ledna 2024.

„I kdybychom prosadili ten zákon v roce 2027, bylo by tam umožněno uplatnění už právě pro rok 2027,“ uvedla Schillerová. V ČR momentálně platí hranice odpočtu zaplacených úroků 150 tisíc Kč ročně za celou domácnost, a to pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2021. U smluv sjednaných před tímto datem je hranice 300 tisíc korun.

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Průměrná úroková sazba hypoték se v říjnu proti září zvýšila o 0,28 procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. V modelovém příkladu s úvěrem na 3,5 milionu korun se splatností 25 let činí při říjnové sazbě 5,79 procenta měsíční splátka 22 095 korun. Ve srovnání s březnovou sazbou 4,89 procenta se zvýšila o 1855 korun.

Podle Schillerové ale není důvod k tomu, aby hypotéky zdražovaly, základní sazba České národní banky zůstává stejná. Vyzvala proto banky, aby se nad její kritikou zamyslely. „Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne. Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené...,“ napsala dopoledne na síti X. Na Nově na dotaz, zda tím myslela například daň z neočekávaných zisků, řekla: „My to analyzujeme na ministerstvu financí a nemohu vyloučit vůbec nic“.

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Analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora ve středu upozornil, že zatímco přes léto sazby rostly převážně po setinách, nyní zdražování nabírá na tempu. Výrazněji podle něj zdražují hypotéky s delší fixací. Zatímco úvěr s jednoletou fixací banky nabízejí se sazbou 5,42 procenta, u desetileté fixace je sazba 6,35 procenta.

Odborníci neočekávají, že by se situace v nejbližší době zlepšila. „V nejbližších měsících stále nečekám výrazné zlevňování hypoték. Zároveň ale nevidím důvod ani pro dramatický růst. Pravděpodobnější je další mírné zdražování a následné hledání vrcholu. K výraznějšímu růstu by bylo potřeba další zhoršení geopolitické situace nebo nový silný inflační impulz,“ dodal vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

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