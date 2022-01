Za image Schillerové miliony. Prospěch měl celý resort, míní exministryně

„Mám ráda instagram, toto médium mě velice oslovilo. Netrpím nutkáním sebeprezentace. Chci tím přitáhnout pozornost k příspěvkům, které k tomu dávám,“ řekla tehdejší ministryně financí Alena Schillerová před rokem o svém Instagramu.

Přesto, že Schillerová přiznala, že na příspěvcích spolupracovala s tiskovým odborem ministerstva, tvrdila, že instagramový profil si spravuje sama. Tomu ale nenasvědčuje zjištění serveru Seznam Zprávy.

Na dotaz redakce iDNES.cz ministerstvo financí odkázalo na vyjádření na svém webu, v němž resort potvrdil, že zaplatil 1 930 769 korun za platy fotografa a kameramana, kteří Schillerové příspěvky vytvářeli od konce září 2020 do konce listopadu 2021. Podle jednoduchých propočtů vychází platy fotografa a kameramana na 75 tisíc korun měsíčně. Dvojice byla podle Seznam Zpráv vyčleněna výhradně pro propagaci ministryně.

To ale Schillerová vyvrací. „Šlo o fotografa a kameramana ministerstva financí, profesionály, kteří pracovali na tiskovém odboru a spolu i s dalšími kolegy utvářeli mediální obraz celého ministerstva. O mé sociální sítě se samozřejmě nikdy nestarali, to je další nesmysl. Takové pozice jsou v dnešní době běžné v podstatě na všech institucích a úřadech, kde se řeší vztah s veřejností a bere se to vážně,“ vyjádřila se Schillerová ke kauze pro CNN Prima News.

V listopadu 2020 ale ministerstvo financí tvrdilo, že žádné fotografy nezaměstnává, a že fotografie, které pořizují zaměstnanci úřadu, jsou jejich okrajovou činností. „Pro zaměstnance odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace je pořizování fotografií z hlediska časové dotace okrajovou záležitostí tvořící zanedbatelnou část pracovní činnosti...je možné odhadnout, že uvedená činnost zabere čas maximálně v řádu minut denně. Už z tohoto důvodu za tuto činnost není vyplácena žádná zvláštní odměna,“ uvedlo ministerstvo před dvěma lety.

Bývalá ministryně financí také vylučuje, že by měla vliv na to, jaký plat zaměstnanci ministerstva dostávají. „O platech ani o odměnách zaměstnanců ministr samozřejmě nerozhoduje a nikdy jsem do toho úřadu ani nezasahovala, proto mi to celé připadá úplně absurdní,“ sdělila v pátek Schillerová.

Svými drahými příspěvky chtěla Schillerová podle svých slov připomínat důležité věci z agendy ministerstva financí. Na sítích informovala například o paušální dani, snížení daně zaměstnancům a podobně.

Za své aktivní působení na sociálních sítích se dopustila několika kontroverzí. V první vlně koronaviru, kdy byly zavřeny všechny služby včetně kadeřnictví, se Schillerová prezentovala s novým účesem, za což sklidila vlnu kritiky.

V únoru 2021 natáčela v autě video o tom, že jede do obchodních řetězců zkontrolovat, jestli snížili cenu respirátorů. Zapomněla se ale připoutat. Za tuto jízdu v autě zaplatila pokutu 1 500 korun.

Z instagramové kauzy si střílí lidé na sociálních sítích. Ale i instituce. Třeba šumperská nemocnice.