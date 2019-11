Na Albertově se sešly stovky lidí. Hanba, křičel dav na rektora Zimu

Z Albertova na Národní třídu vyrazí ve 14:30 průvod, a to po stejné trase jako před 30 lety. Pořadatelé chtějí rekonstruovat tehdejší dění, které vedlo k pádu komunistického režimu.



Události roku 1939 po smrti studenta Jana Opletala, odvlékání studentů do koncentračních táborů a jejich popravy i dění před 30 lety připomněl i rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Svobodu a demokracii je potřeba hájit a rozvíjet, ale je to také velká odpovědnost. Važme si toho, že žijeme v demokracii, bohaté zemi, buďme bdělí, abychom se mohli setkávat a diskutovat, slyšet i další názory,“ řekl Zima. Jeho projev provázel pískot a skandování „hanba“.

Někteří studenti požadují Zimovo odstoupení. Zima sklízel kritiku za uzavření sponzorské smlouvy s Home Creditem, postoj k ochraně klimatu či činnost Česko-čínského centra na univerzitě.

Promluvil i předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. „Nesmíme zapomenout na události před 30 a 80 lety. Historie ukazuje, že když se zapomene a bere se vše jako samozřejmost, může se stát, že se může plíživě vrátit zpátky to, co nechceme,“ řekl Pospíšil.

Podle něj před 30 lety studenti a další účastníci akce na Albertově „otočili koly dějin“ a hlavně mladá generace by měla být aktivní. „Musíme my sami, ne že někdo to udělá, abychom pořád nekňučeli, jak nám vyčítají i ze zahraničí, že Češi pořád kňourají,“ dodal Pospíšil.



Podle Vlastimila Ježka, který patřil v listopadu 1989 mezi studentské vůdce, je lepší hledat než rezignovat a je potřeba dávat pozor na to, komu lidé věří. „Dnes není důležité, jak věci jsou, ale jak se jeví být,“ posteskl si Ježek.



Podle předsedy studentské komory Rady vysokých škol Giancarla Lambertiho ani dnes studenti nesmí mlčet a přihlížet nepravostem. „Studentská role je důležitější, než si myslíme. Jsme nadějí této země. Pokud budeme stejně aktivní jako tehdy, bude nám odměnou taková politická reprezentace, za kterou se nebudeme muset stydět,“ řekl Lamberti.



Na akci promluvil i rektor brněnské Masarykovy univerzity, zástupci studentů či někdejší disidentka Dana Němcová. „Doufám, že využijete příležitosti, aby jste se rozvinuli a udělali to, co považujete za nejlepší, věřím vám. Je to koneckonců ve vašich rukách. Až půjdete volit, volte správně,“ uvedla. Vysloužila si dlouhý potlesk.