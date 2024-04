Vypelichané kuře protestovalo před Albertem. Ochráncům vadí kruté chovy

„Albert u nás odebírá kuřata z těch nejkrutějších chovů, kde jsou přešlechtěná tak, aby za co nejkratší dobu vyrostla do největších rozměrů. Kuřata se pak propadají pod váhou vlastního těla. Jsou nucena žít na podestýlce, která je plná jejich vlastních výkalů, od kterých mají bolavé popáleniny na nohou a břiše,“ popsal Radim Trojan ze spolku obránců zvířat Obraz a vedoucí kampaně, jejímž symbolem je obří vypelichané kuře, které dnes před vstupy do prodejen rozdávalo zákazníkům informační letáky.

„Jsme rozhořčeni. Chceme, aby nás Albert neklamal a zavázal se k dodržování vyšších standardů chovu. Neděláme si iluze, že v jiných obchodech to vypadá zásadně lépe,“ řekl jeden ze spoluorganizátorů protestu. Podle něho se alespoň jiné obchodní řetězce nehlásí k vysoké kvalitě kuřat a šetrnému zacházení s nimi. „U nás říkají, že českým lidem na kvalitě kuřat nezáleží, ale záleží,“ dodal.

Obránci zvířat na základě videí pořízených z chovů firmy Rabbit Trhový Štěpánov, od kterého Albert odebírá kuřata, zahájili kampaň, aby poukázali na špatné zacházení se zvířaty. Obráncům také vadí, že obchodní společnost Albert zaručuje šetrné zacházení s drůbeží, které ale nesplňuje.

Trojan následně upřesnil, že obchodní společnost Albert působí i v Belgii a Nizozemsku, kde se zavázala k tomu, aby drůbež nežila v takto špatných podmínkách. „Když to Albert dokázal v zahraničí, tak proč by měla mít naše kuřata horší podmínky,“ uvedla jedna z protestujících.

Lepší podmínky, vyšší cena?

Pokud by se zlepšily podmínky pro chov drůbeže, tak by se cena drůbeže zvedla o pár korun, uvedl Trojan který se opřel o ekonomickou studii, jenž si nechal vypracovat.

„Například v Nizozemsku nebylo navýšení cen nijak zásadní. Tím, že jsou zvířata zdravější, tím méně umírají, a to se na ceně projeví,“ doplnil.

„Chovy momentálně žádná pravidla neporušují. Pravidla jsou ale nedostatečná. Pokud by naše legislativa přitvrdila, hrozilo by, že prodejce sáhne po méně kvalitních produktech z ciziny,“ řekl jeden ze spoluorganizátorů protestu.

Řešením této situace podle Trojana je, aby řetězec Albert a ostatní obchodní řetězce přestaly odebírat kuřata z problematických velkochovů drůbeže. Podle jedné demonstrující budou protesty pokračovat do té doby, dokud se situace v obchodním řetězci Albert nezmění.

Protest obránců zvířat před prodejnami Albert kvůli špatným podmínkám chovu kuřat. (10. dubna 2024)

Dodavatelé podle mluvčího řetězce Albert Jiřího Marečka zaručují nejen český původ, ale také plné dodržování všech legislativních požadavků, včetně ohledu na pohodu zvířat, takzvaný animal welfare. Minimální standardy požadované od dodavatelů má řetězec podle Marečka na webu.

Státní veterinární správa při pravidelných kontrolách chovů nezjistila žádné pochybení. „Způsob chovu, ustájovací prostory i vedená evidence chovatele odpovídají požadavkům příslušné legislativy,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

„Pochopitelně chápeme, že některé detailní záběry nemocných a mrtvých kusů nepůsobí dobrým dojmem. Při chovu obdobného množství brojlerů přirozeně může být zdravotní stav některých kusů zhoršený a pochopitelně dochází i k určitým úhynům,“ řekl Vorlíček. Všechna kuřata chovaná na maso musí být v souladu s příslušnou vyhláškou alespoň dvakrát denně kontrolována.