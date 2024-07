Zasloužíme si bazén

Největší investici ve své novodobé historii chystá Prostějov. Stavba bazénového areálu se saunami, vířivkami a toboganem, kterou si dala současná koalice do programového prohlášení, by měla začít příští rok na jaře. Měla by stát okolo 550 milionů korun. Menší polovinu nákladů město zaplatí ze svých zdrojů, zbytek pokryje úvěr.