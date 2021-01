My jsme to nevzdali, říkají senioři. Užívají si života víc než dříve

Seznamte se s nimi. Jde o představitele generace, která si nestěžuje, neskuhrá. A to přesto, že právě oni by na to měli právo.

Dagmar Čechové je 88 let. Je naštvaná, protože jí pandemie zničila pravidelný režim. Každé pondělí chodila do aerobiku, ve středu vždy stoupala na Lysou horu. Je členkou party turistů, kteří si říkají Lysaři a jejichž největší zálibou je chodit na Lysou horu co nejčastěji. Mimochodem s 1 324 metry jde o nejvyšší vrchol Beskyd. „Vycházím z Ostravice a nahoru to dávám za tři a půl hodiny,“ říká Dagmar.