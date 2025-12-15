Na budovu ministerstva životního prostředí vylezli aktivisté

Policejní mluvčí Richard Hrdina pro iDNES.cz doplnil, že aktivisté na budovu vylezli krátce po půl deváté ráno. „V současné chvíli jsou na místě tři lidé zavěšení na lanech z budovy dolů. Dva lidé by se měli nacházet ještě na střeše,“ popsal.
Jelikož aktivisté neuposlechli výzev policie, tak se podle Hrdiny dopustili přestupku. „Jsme stále na místě a situaci monitorujeme. Mělo by se jednat o nějaký způsob protestu,“ sdělil policejní mluvčí a dodal, že pokud nebudou aktivisté ohroženi na životech, tak policie bude zatím vyčkávat, zda slezou z budovy sami.
|
Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy
Aktivisté Greenpeace krátce před 10:00 na budovu ministerstva životního prostředí zavěsili transparent s nápisem „Braňme přírodu“.
Protesty proti Motoristům
Protestní akce se koná v den, kdy prezident Petr Pavel uvede do vedení resortů nové ministry.
O funkci ministra životního prostředí se uchází Filip Turek z Motoristů, to se však nelíbí velké části veřejnosti. Turek však kvůli zdravotním problémům zatím do funkce uveden nebyl.
Ministerstvo prozatím povede šéf Motoristů Petr Macinka. I s tím mají ekologičtí aktivisté problém. Proti zástupcům Motoristům na životním prostředí v minulém týdnu protestovaly stovky studentů.
Proti kandidátovi Motoristů v čele ministerstva se už v říjnu na Hradčanském náměstí sešly tisíce lidí. Kritické dopisy napsali studenti, vědci a ekologické organizace.