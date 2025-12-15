Na budovu ministerstva životního prostředí vylezli aktivisté

  9:35aktualizováno  9:55
Aktivisté z organizace Greenpeace v pondělí ráno protestují na budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích. Vylezli na ni za pomoci žebříků a lan. „Jsme na místě a věc řešíme,“ uvedla policie na sociální síti X. Aktivisté nesouhlasí s tím, aby životní prostředí vedl zástupce Motoristů sobě.

Aktivisté se zavěsili na lanech na budovu ministerstva životního prostředí. (15. prosince 2025) | foto: Policie ČR

Policejní mluvčí Richard Hrdina pro iDNES.cz doplnil, že aktivisté na budovu vylezli krátce po půl deváté ráno. „V současné chvíli jsou na místě tři lidé zavěšení na lanech z budovy dolů. Dva lidé by se měli nacházet ještě na střeše,“ popsal.

Jelikož aktivisté neuposlechli výzev policie, tak se podle Hrdiny dopustili přestupku. „Jsme stále na místě a situaci monitorujeme. Mělo by se jednat o nějaký způsob protestu,“ sdělil policejní mluvčí a dodal, že pokud nebudou aktivisté ohroženi na životech, tak policie bude zatím vyčkávat, zda slezou z budovy sami.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Aktivisté Greenpeace krátce před 10:00 na budovu ministerstva životního prostředí zavěsili transparent s nápisem „Braňme přírodu“.

Protesty proti Motoristům

Protestní akce se koná v den, kdy prezident Petr Pavel uvede do vedení resortů nové ministry.

O funkci ministra životního prostředí se uchází Filip Turek z Motoristů, to se však nelíbí velké části veřejnosti. Turek však kvůli zdravotním problémům zatím do funkce uveden nebyl.

Ministerstvo prozatím povede šéf Motoristů Petr Macinka. I s tím mají ekologičtí aktivisté problém. Proti zástupcům Motoristům na životním prostředí v minulém týdnu protestovaly stovky studentů.

Proti kandidátovi Motoristů v čele ministerstva se už v říjnu na Hradčanském náměstí sešly tisíce lidí. Kritické dopisy napsali studenti, vědci a ekologické organizace.

15. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  9:54

