Pandemie opadne, ale klima se mění stále aneb budoucí hrůzy a zelený úděl

Když loni v prosinci začala v Číně epidemie, bylo to daleko a moc se o nemoci nevědělo, takže kromě vědců, lékařů a dalších odborníků to nikoho příliš neznepokojovalo. Až když nemoc dorazila do Evropy (a dostala jméno), začala být pro zdejší obyvatelstvo „zajímavou“. Vlády informovaly, varovaly, vydávaly doporučení. Někdo je poslechl, někdo měl vlastní hlavu. Když začaly být oběti na životech hlášeny v sousedních zemích, vlády už začaly zakazovat a nařizovat – a obyvatelé poslouchat a respektovat. Ze solidarity, z loajality i ze strachu o zdraví své a svých bližních. To není kritika, jen konstatování, tak to prostě chodí.