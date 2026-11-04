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Krakonoš s aktivisty předal petici za odvolání ředitele KRNAP. Hrozí stávkou

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  13:45
Happening organizovaný občanskými iniciativami k okamžitému odvolání ředitele...

Happening organizovaný občanskými iniciativami k okamžitému odvolání ředitele Správy Krkonošského národního parku Petra Moravce. Vpravo na snímku je současný šéf resortu životního prostředí Igor Červený. (4. listopadu 2026) | foto: ČTK

Happening organizovaný občanskými iniciativami k okamžitému odvolání ředitele...
Happening organizovaný občanskými iniciativami k okamžitému odvolání ředitele...
Happening organizovaný občanskými iniciativami k okamžitému odvolání ředitele...
Happening organizovaný občanskými iniciativami k okamžitému odvolání ředitele...
35 fotografií
Kolem vedení Krkonošského národního parku (KRNAP) ve středu eskaluje napětí na dvou frontách. Zatímco zástupci ekologických iniciativ a samospráv předali ministru životního prostředí Igoru Červenému (Motoristé) petici s tisíci podpisy požadující okamžité odvolání ředitele Petra Moravce, další lidé protestovali ve Vrchlabí. Tamní odboráři Správy KRNAP vyhlásili kvůli nejistotě a nejasnému směřování parku stávkovou pohotovost. Ministr Červený však personální změny v čele správy odmítá.

Podle organizátorů akce Moravec upřednostňuje politické a komerční zájmy před zákonnou ochranou přírody a měl by být odvolán dříve, než správu parku zcela rozvrátí. Červený petici převzal se slovy, že Moravce odvolávat neplánuje.

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Akce se zúčastnilo několik desítek protestujících, řada z nich si přinesla transparenty, na kterých byly například nápisy „S láskou k horám“, „Krkonoše zastavily glaciální ledovec, teď si o ně rozbije nos dřevař Petr Moravec“ nebo „KRNAP není pila Motoristů“. Jedním z řečníků byl i symbolický ochránce Krkonoš, Krakonoš.

Zástupci ministerstva během protestu drželi nad hlavou velkou složenku na 100 milionů korun. Byla to narážka na závěry nedávno uskutečněného auditu v KRNAP, který podle Červeného odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu parku na příští rok a že by celkové finanční dopady mohly dosáhnout až 100 milionů korun. Protestující na toto gesto reagovali pokřikem, aby si o tyto peníze ministr životního prostředí požádal u majitele energetické skupiny Sev.en Pavla Tykače.

Protestní happening zorganizovaly mimo jiné ekologická organizace Hnutí Duha, spolek Pestré Polabí, občanská iniciativa Krkonošská kavárna nebo Východočeská pobočka České společnosti ornitologické. Za jeden z hlavních důvodů svého požadavku na Moravcovo odvolání označili organizátoři rozpad odborného aparátu a nečitelnou reorganizaci KRNAP. Podle jejich názoru ze správy parku odchází klíčoví lidé, například vedoucí projektového oddělení Josef Taláb.

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Podle Josefa Fanty, který se v roce 1963 podílel na vyhlášení KRNAP, nedokázal Moravec ani mezi zaměstnanci parku, ani u veřejnosti vzbudit důvěru potřebnou pro výkon takové funkce. „Pan ředitel Moravec podle starostů obcí i podle zaměstnanců parku nekomunikuje, nesděluje svoji vizi a Správa KRNAP spěje ke kolapsu. Proto jsme ve středu přišli vyzvat ministra životního prostředí, aby zasáhl a pana ředitele odvolal,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Jako druhý důvod pro Moravcovo odvolání uvedli organizátoři ztrátu důvěry samospráv. Vedení parku podle obcí selhává v základní komunikaci a rozhoduje autoritativně. Organizátoři také připomněli, že k odvolání Moravce již dříve oficiálně vyzval předseda Svazku měst a obcí Krkonoše a starosta Vrchlabí Jan Sobotka a někteří další starostové.

K dalším dvěma významným důvodům pro Moravcovo odvolání podle organizátorů akce patří absence Moravcovy odborné kvalifikace v řízení chráněného území spolu se skutečností, že dosud veřejnosti nepředstavil svou koncepci. Červený uvedl, že Moravec koncepci v blízké době představí a že dosud na to podle něj neměl čas kvůli auditu.

Jdeme do stávkové pohotovosti. Jsme znejistěni, co se týká smyslu naší práce, říkají

Odboráři Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) vstoupili do stávkové pohotovosti kvůli nejistotě mezi zaměstnanci a směřování správy parku. Svolali setkání s kritizovaným ředitelem Petrem Moravcem, aby zaměstnancům sdělil, o co vedení parku jde, vyplynulo ze středečního vyjádření zástupců odborů a účastníků spontánního protestního shromáždění před budovou správy parku ve Vrchlabí. Akce se zúčastnily desítky lidí. Moravec se ve středu nevyjádřil, přes pracovnici na recepci správy novinářům vzkázal, že s nimi nemůže mluvit, protože má jednání.

Kritika Moravce a tlak na jeho odstoupení zesílily po úterním briefingu k výsledkům auditu v KRNAP a po předchozím odvolání dvou náměstků ředitele Jakuba Kašpara a Luďka Khola. Moravec v úterý k propuštění Khola a Kašpara uvedl, že ani jeden z náměstků nesplňoval jeho představy o tom, jak by měli pracovníci na těchto pozicích v hospodaření Správy KRNAP fungovat.

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„Domníváme se, že byla překročena červená čára, která se týká dopadu vedení správy národního parku v pozici našeho současného pana ředitele. To, co se stalo včera (v úterý), je průnik politického marketingu a aktivismu do vedení a fungování správy KRNAP,“ řekl jeden z řečníků David Krause ze Správy KRNAP.

Také podle člena výboru základní odborové organizace Správy KRNAP Jiřího Loudy panuje mezi zaměstnanci KRNAP „blbá nálada“. Správa KRNAP má okolo 240 zaměstnanců, v odborech jich jsou asi čtyři desítky. Zástupci KRNAP dříve bez podrobností uvedli, že správa parku pracuje na propuštění některých z nich.

„Výkonný výbor naší odborové organizace vyhlásil stávkovou pohotovost. Zaměstnanci jsou velmi znepokojeni, netuší, co se děje, proč se to děje, o co vedení správy ve skutečnosti jde. Jsme znejistěni, co se týká smyslu naší práce i toho, kam má správa parku směřovat,“ řekl Louda.

Odboráři svolali na příští týden mimořádnou členskou schůzi, která se bude týkat všech zaměstnanců správy parku. „Tam bychom dali rádi prostor ke komunikaci ve směru k vedení podniku. Byli bychom rádi, aby komunikace s panem ředitelem mohla probíhat co nejpříměji nejen přes náš výbor, aby se zaměstnanci mohli dozvědět, co je jeho záměrem, jaké kroky přijdou. Už to naplánované propouštění deseti zaměstnanců je docela výrazné,“ řekl Louda.

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Kašpar ve středu k odvolání z funkce novinářům řekl, že to očekával. „Naše vzájemná důvěra neexistovala, ale to, že se to stane včera (úterý), jsem nečekal. To, že člověk slouží národnímu parku 17 let a pak dostane na vystěhování hodinu a dva lidi ho přitom hlídají, mi připadá krajně nedůstojné a nefér,“ řekl Kašpar.

Moravec ve funkci nahradil Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v březnu. Moravec je v čele Správy KRNAP od června. Na konci srpna podal výpověď neúspěšný kandidát na ředitele a do té doby vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb.

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