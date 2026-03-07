Býváte označován jako politický nováček, který se do Sněmovny svezl na zádech popularity Filipa Turka z druhého místa kandidátky. Jste mu za to vděčný?
Spíš bych to řekl jinak. Je naprosto běžné, že ve Sněmovně z 200 poslanců je asi tak 30 poměrně známých. A zbylých zhruba 170 opravdu vděčí těm předním osobnostem, že se sem dostali. Já nepřekvapivě také, protože jsem byl v politice opravdu nový. S Filipem jsme vytvořili silný tandem a vůbec nezpochybňuji, že tady sedím i díky němu.
Nemáme žádný seznam, kde budeme škrtat jenom proto, že oni historicky něco prováděli. To by bylo i v rozporu se zákonem.