Aktivisté blokující jádro jsou zločinci. Červený o dotacích i Turkově kanceláři

Premium

Fotogalerie 21

Ministr životního prostředí Igor Červený | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
  12:00
Nový ministr životního prostředí Igor Červený přiznává, že za mandát vděčí Filipu Turkovi. Rozhodující slovo má jako ministr on, ale svět vidí naprosto stejně. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví nejen o tom, proč si Turek nechal ministerskou kancelář a proč si sám po vstupem do politiky rozdělil majetek s manželkou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Býváte označován jako politický nováček, který se do Sněmovny svezl na zádech popularity Filipa Turka z druhého místa kandidátky. Jste mu za to vděčný?
Spíš bych to řekl jinak. Je naprosto běžné, že ve Sněmovně z 200 poslanců je asi tak 30 poměrně známých. A zbylých zhruba 170 opravdu vděčí těm předním osobnostem, že se sem dostali. Já nepřekvapivě také, protože jsem byl v politice opravdu nový. S Filipem jsme vytvořili silný tandem a vůbec nezpochybňuji, že tady sedím i díky němu.

Nemáme žádný seznam, kde budeme škrtat jenom proto, že oni historicky něco prováděli. To by bylo i v rozporu se zákonem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Aktivisté blokující jádro jsou zločinci. Červený o dotacích i Turkově kanceláři

Premium
Ministr životního prostředí Igor Červený

Nový ministr životního prostředí Igor Červený přiznává, že za mandát vděčí Filipu Turkovi. Rozhodující slovo má jako ministr on, ale svět vidí naprosto stejně. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví nejen o...

7. března 2026

Český lyžař po srážce v Rakousku skončil v nemocnici. Přepravit ho musel vrtulník

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Páteční lyžování v rakouském středisku Silvretta Arena skončilo vážnou nehodou. V katastru obce Ischgl se střetli dva muži, 47letý Čech a 53letý Nizozemec. Podle zprávy tyrolské policie utrpěli...

7. března 2026  11:56

Do Prahy přiletělo asi 380 lidí z Dubaje, další repatriační let už je na cestě

Sledujeme online
V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu. Stroj...

Dvě letadla Smartwings, která přepravila asi 380 lidí z Dubaje, přistála v noci na sobotu v Praze. Podle mluvčí letecké společnosti Vladimíry Dufkové šlo o repatriační let a pravidelnou linku. Další...

7. března 2026  9:32,  aktualizováno  11:34

Barevnější západ i východ Slunce. Nad Českem je saharský prach, ovlivní i počasí

Snímek z družice MTG (True Color).

Nad Českem se objevil saharský prach, který ovlivní počasí následujících dní. Obloha bude zakalenější a nebude tak modrá. Lidé se ale podle meteorologů mohou těšit na barevnější východy a západy...

7. března 2026  10:47

Letiště v Dubaji je opět v provozu. Zazněly exploze, cestující museli do krytu

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Jedno z nejrušnějších letišť na světě zažilo v sobotu ráno dramatické chvíle. V okolí Mezinárodního letiště v Dubaji, které je hlavní základnou aerolinek Emirates, se ozvala série explozí a byla...

7. března 2026  9:54,  aktualizováno  10:12

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci....

Ostravská zoologická zahrada poprvé odchovává mangusty žíhané, s jejichž chovem začala před dvěma lety. Dvě samice přivedly na svět pět mláďat této promykovité šelmy, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

7. března 2026  10:04

Sen o kapitulaci si vezměte do hrobu, vzkázal Írán. Za útoky v regionu se omluvil

Sledujeme online
Následky izraelského útoku na jižní předměstí Bejrútu (7. března 2026)

Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní...

7. března 2026  9:22

Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán, USA v prvním týdnu války zasáhly 3000 cílů

Sledujeme online
Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v hlavním městě Teheránu. Írán podle ní provedl v noci další raketový protiútok na Izrael a státy v...

7. března 2026  7:20,  aktualizováno  8:47

Po Venezuele je na řadě Ekvádor. USA tam provedly údery proti drogovým kartelům

Lidé míří k vrtulníku na neupřesněném místě na záběru z videa, které zveřejnilo...

Americká armáda provedla v Ekvádoru sérii smrtících úderů proti drogovým kartelům. Operace, kterou potvrdil Pentagon, probíhá na žádost tamní vlády. Cílem kinetických akcí je zlikvidovat sítě...

7. března 2026  8:27

Zemřel profesor právních dějin Karel Malý, bývalý rektor Univerzity Karlovy

Zemřel profesor právních dějin a druhý porevoluční rektor Univerzity Karlovy...

Zemřel profesor právních dějin a druhý porevoluční rektor Univerzity Karlovy Karel Malý. Bylo mu 95 let. Na svém webu o tom informovala Právnická fakulta UK. Malý se věnoval především vývoji...

7. března 2026  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko znovu útočilo na Charkov. Zemřelo pět lidí, mezi zraněnými je i několik dětí

Ruský letecký úder na Charkov zabil nejméně jednoho člověka a deset lidí včetně...

Ruský letecký úder na východoukrajinský Charkov zabil v noci na sobotu nejméně pět lidí. Mezi zraněnými je i několik dětí. Útok se zaměřil na obytný dům. Na síti Telegram o tom informoval náčelník...

7. března 2026  7:45

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

7. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.