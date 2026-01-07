Aktivista Vrabel půjde k soudu, je obžalovaný z podvodu v době pandemie

„Ve věci byla podána obžaloba k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích,“ řekl ČT vedoucí českobudějovického státního zastupitelství Ivo Dvořák. Vrabelův obhájce Radek Suchý již dříve sdělil, že obvinění považuje za nesmyslné.
Policie obvinila Vrabela v souvislosti s dotacemi na podzim roku 2023. Web Seznam Zprávy v roce 2023 napsal, že Vrabel za rok 2021 získal od ministerstva průmyslu a obchodu na státní covidové podpoře 2,4 milionu korun prostřednictvím tří firem, v nichž dělal jednatele a které byly napsány na jeho manželku.
Například v případě společnosti Cimeries Praha Vrabel v žádosti o podporu podle serveru uvedl, že peníze jsou na kompenzaci ztrát pro restauraci u Vltavy u Českého Krumlova, která má 120 míst k sezení. Podle stavebního úřadu ale v místě nestála restaurace, pouze dva nelegálně postavené přístřešky.
K žádosti o proplacení jiných nepokrytých nákladů pak Vrabel údajně přiložil účetní výkaz, podle kterého byla firma v zisku. Když ho ministerstvo upozornilo, že v takovém případě nemá na kompenzaci nárok, odpověděl, že se jednalo o chybu, a poslal upravený výkaz. Firma přitom od svého založení v roce 2016 nezveřejnila účetní závěrku. Ani další Vrabelovy firmy Pizza Originala CB a Originala CB podle serveru nepředkládaly účetnictví.
Vrabel v minulosti dostal podmínku za šíření poplašné zprávy. Podle obžaloby v listopadu 2022 ve videu, které na youtube a facebooku viděly tisíce lidí, uvedl, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi. Loni ale soudy Vrabela v této kauze pravomocně osvobodily. V minulých letech pořádal Vrabel protesty proti vládní politice, některých se zúčastnily desetitisíce lidí.