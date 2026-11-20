Uniformovaní policisté u justiční budovy na Ovocném trhu, jejich kolegové v civilu před jednací síní i uvnitř. Za této „asistence“ začala v pátek soudkyně Eva Švíglerová projednávat případ osmadvacetiletého Mexičana Francisca Javiera Hernandeze Gutierreze, kterého do soudní síně přivedla vězeňská služba.
Po celou dobu hlavního líčení měl muž na nohou ponechaná pouta. Okna byla zakrytá neprůhlednými závěsy a z bezpečnostních důvodů nebylo možné je otevřít, i když o to obhájce Pavel Čižinský žádal kvůli lepšímu vzduchu v místnosti.
Státní zástupce David Jachnický viní Gutierreze z toho, že se loni na dvou propalestinských demonstracích v metropoli dopustil trestné činnosti.
Podle prvního bodu obžaloby nesl cizinec 8. března 2025 u příležitosti Mezinárodního dne žen (MDŽ) transparent s nápisem Long Live Free Palestine (Ať žije svobodná Palestina, pozn. red.), na kterém byla vyobrazena také Lejla Chálidová, palestinská politická aktivistka a „ikona hnutí Lidové fronty pro osvobození Palestiny“, známá účastí na únosech civilních dopravních letadel v letech 1969 a 1970.
Na transparentu byl rovněž nápis Abú Alí Mustafa resiste (Abú Alí Mustafá – vzdoruj, pozn. red.). Jde o jméno zesnulého palestinského politika a generálního tajemníka Lidové fronty pro osvobození Palestiny (Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP). Na plakátu byl podle obžaloby vyobrazen také symbol Venuše a logo PFLP.
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„Lidová fronta pro osvobození Palestiny je teroristickou organizací, která se 7. října 2023 podílela na teroristickém útoku na jihu Izraele a neuznává stát Izrael, o čemž obžalovaný pro své zapojení do propalestinské scény věděl a bylo mu známo,“ uvedl státní zástupce.
Mexičana kvůli tomu viní z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.
„Nikdy jsem nepopíral, že bych se účastnil protestů, které jsou v obžalobě, ale odmítám, že bych dělal cokoliv špatného. Měl jsem transparent, ale bylo to v mezích, které jsou povoleny Ústavou,“ četl obžalovaný muž z poznámek, které si k soudu připravil.
Hájí se tím, že chtěl v rámci oslav MDŽ zdůraznit úlohu žen při aktech legitimního odporu. „Nijak jsem nenarážel na výše uvedené únosy letadel či žádné jiné podobné činy,“ dodal.
„Víte, že je Lidová fronta pro osvobození Palestiny zařazena mezi teroristické organizace?“ zeptal se ho státní zástupce. „Vím, že to vojenské křídlo. Ale podle toho, co vím, to politické křídlo ne,“ odpověděl obžalovaný.
„Zapojila se Lidová fronta do teroristického útoku (v Izraeli) 7. října?“ zajímalo také žalobce. „Je to možné, nevím, nejsem si jistý,“ řekl Gutierrez.
Navržený trest – podmínka a vyhoštění
Do Prahy přijel ve stejné době, tedy na podzim 2023, studovat filozofii. Demonstrací na podporu Palestiny se podle svých slov účastnil od počátku roku 2024, a to v průměru dvou takových akcí měsíčně.
Tvrdí, že nepatřil mezi hlavní organizátory protestů, ale byl spíš pomocníkem, který pomáhal řešit případné konflikty, nebo příležitostným řečníkem.
Podle druhého bodu obžaloby se účastnil také pochodu nazvaného „Protest proti dvouleté genocidě páchané Izraelem v Palestině“, který se konal loni v říjnu v Praze 1 v sousedství staré židovské čtvrti.
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„Během této akce konané v rámci výročí teroristického útoku hnutí Hamás a dalších ozbrojených skupin na jih území státu Izrael vzbuzoval a posiloval negativní emoce nenávistného charakteru vůči Židům a Izraelcům tím, že zakřičel frázi From the river to the sea – Palestine will be free (Od řeky až k moři bude Palestina svobodná, pozn. red.), kdy tato fráze je ústředním heslem a poznávacím symbolem hnutí Hamás, jeho členů a příznivců,“ uvedl státní zástupce.
I v tomto případě je přesvědčen, že aktivista znal význam toho, co v sousedství židovské čtvrti vykřikoval. Žalobce ho viní z podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Navrhuje mu podmíněný trest, jehož výši zatím veřejně neupřesnil, a vyhoštění z České republiky.
Gutierrez se hájí tím, že heslo From the river to the sea – Palestine will be free nevnímá jako něco, co by mohlo být spojeno s terorismem, ale přikládá mu jiný význam – podle něj by Palestinci měli být svobodní. „Všichni, kteří bydlí na území mezi řekou Jordán a Středozemním mořem, by měli mít svobodu,“ vysvětloval.
Dva hlavní výklady hesla „From the river to the sea, Palestine will be free“:
1. Propalestinský: Heslo vyjadřuje požadavek na svobodu, sebeurčení a rovná práva Palestinců na celém tomto území. Někteří jeho uživatelé tím nemyslí zánik Izraele.
2. Protiizraelský: Heslo může znamenat požadavek na odstranění Izraele jako státu. Používá ho také teroristické hnutí Hamás, a proto ho část židovských organizací a izraelských představitelů považuje za antisemitské.
Aktivista odmítá, že by heslo patřilo Hamásu. „Že to použili a dali tomu jiný význam, není můj problém,“ prohlásil. Když se ho žalobce ptal na vztah Hamásu k Izraeli, několikrát zopakoval, že není mluvčím této organizace.
„Nechci, aby byly páchány jakékoliv válečné zločiny, útoky na civilisty,“ řekl Gutierrez. „Jak jste chtěl při pokřiku této fráze odlišit to, co jste myslel vy, od jiných jejích výkladů?“ zeptal se ho státní zástupce. „Na základě mých zkušeností je ta fráze více spojována s tím, čemu věřím já, než s těmi ostatními významy,“ odpověděl muž.
Soudkyni zajímalo, jak se zpětně dívá na to, že heslo vykřikoval u židovské čtvrti, kde žijí i lidé, kteří mají zkušenost například s holokaustem. „Nenapadlo mě, že ten protest bude nějak zraňovat židovskou komunitu,“ uvedl aktivista.
Gutierrez je jedním z obviněných a vazebně stíhaných v případu březnového žhářského útoku ve výrobním areálu společnosti LPP Holding v Pardubicích, která se zabývá mimo jiné výrobou dronů pro Ukrajinu. Oheň tam způsobil škodu za stovky milionů korun. K útoku se přihlásila skupina The Earthquake Faction, která tvrdila, že protestuje proti výrobě zbraní pro Izrael.
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Mexičan ale v pátek před soudem odmítl, že se útoku účastnil. „Nebyl jsem součástí té události v Pardubicích 20. března. Nebyl jsem tam a nemá to nic společného s tímto případem,“ prohlásil. Soudkyně ho vzápětí zarazila právě proto, že tuto záležitost soud neprojednává.
Hlavní líčení v pátek odročila na neurčito. Obhájce předtím předložil řadu požadavků, kterými chce doplnit dokazování, včetně několika znaleckých posudků. Žádá například expertizu, zda je užití hesla From the river to the sea, Palestine will be free sankcionováno v zahraničí. Gutierreze přišlo k soudu podpořit zhruba patnáct lidí včetně jeho blízkých.