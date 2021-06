Veganství je jako víra, míní soud. Stát se musí omluvit vězni

Stát se musí omluvit levicovému aktivistovi Lukášovi Borlovi za to, že mu ve vazební věznici neposkytoval veganskou stravu. Ve středu o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud. Informaci uvedl mluvčí instituce Adam Wenig. Podle rozsudku stát zasáhl do Borlových osobnostních práv, konkrétně do práva na svobodu myšlení a svědomí.