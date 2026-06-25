Akce k vysvědčení 2026
- Zmrzlina a další občerstvení zdarma
- Aquapark pro děti za 1 korunu
- Programy v zoo
- Oslavy a akce v Praze, Brně a dalších městech
- Knihy za vysvědčení
Zmrzlina a další občerstvení zdarma
Zdárné ukončení školního roku rozhodně stojí za odměnu. A vůbec nevadí, pokud se vysvědčení letos nepovedlo podle představ. Místo aby leželo v šuplíku jako kostlivec ve skříni, může ještě posloužit.
Na školáky, kteří mají za sebou poslední den školy, myslí především cukrárny a zmrzlinárny. Řada z nich se opět připojila k oblíbené akci a děti mohou dostat po předložení vysvědčení zmrzlinu nebo jiné pochoutky, které k létu patří. Jen některé podniky omezují odměnu podle prospěchu nebo místní příslušnosti, u většiny stačí aktuální vysvědčení.
Aby starší ročníky nové generaci nezáviděly, odmění Ovocný světozor i vysvědčení, která už pomalu začínají žloutnout.
|Praha
|před ZŠ Vodičkova
|pátek 26. 6.
8:45 – 11:30
|zmrzlina zdarma za vysvědčení
|Praha
|Ovocný Světozor (všechny pobočky)
|pátek 26. 6.
|zmrzlina zdarma za jakékoliv vysvědčení (včetně starých). Buď jedna točená zmrzlina, nebo dva kopečky
|Praha
|Faency Fries
|pátek 26. 6.
|malé hranolky zdarma za aktuální vysvědčení
|Praha
|Butky park (u kiosku Tiny Cafe)
|pátek 26. 6.
do 18:00
|zmrzlina zdarma za letošní vysvědčení
|Praha
|Pizza a Caffe U Veverky
|neurčeno
|kopeček zmrzliny zdarma za samé jedničky (rodič dostane jako útěchu ClanBull)
|Jenštejn
|Zmrzlina a občerstvení „U Martina“
|pátek 26. 6. – neděle 28. 6.
|zmrzlina zdarma za vysvědčení pro všechny děti z Jenštejna a Dehtár
|Jizerní Vtelno
|Restaurace Vtelenka
|pátek 26. 6.
|zmrzlinový pohár zdarma za „pěkné vysvědčení“
|Třtice
|Třtická hospoda
|pátek 26. 6.
11:00 – 14:00
|zmrzlinový pohár nebo sladká palačinka za vysvědčení pro všechny žáky a studenty ze Třtic
|Prostějov
|Zlatá Brána
|pátek 26. 6. 9:00 – 12:00
|cukrová vata zdarma za vysvědčení
|Most
|OC Central (u infostánku v přízemí)
|pátek 26. 6.
od 9:00
|poukázka na zmrzlinu v McDonald’s za vysvědčení bez čtyřek a pětek
|Karlovy Vary
|OC Varyáda
|pátek 26. 6.
9:00 – 12:00
|poukázku na zmrzlinu v McDonald’s za vysvědčení bez čtyřek a pětek
|Chodov
|DDM Bludiště Chodov
|pátek 26. 6.
od 8:00
|zmrzlina zdarma za jedničku z chování, první stupeň bez trojky a druhý stupeň bez čtyřky
|Pardubice
|La prosekó
|pátek 26. 6.
|za vysvědčení kopeček zmrzliny zdarma
|Brno
|NC Královo Pole (UGO a Větrník)
|pátek 26. 6.
9:00 – 17:00
|za aktuální vysvědčení zdarma malá zmrzlina
|Hustopeče
|náměstí v Hustopečích
|pátek 26. 6.
od 8:00
|zmrzlina zdarma za vysvědčení
|Olomouc
|Galerie Moritz
|pátek 26. 6.
8:30 - 11:00
|zmrzlina nebo ledová tříšť zdarma pro prvních 100 dětí
|Velký Týnec
|Infocentrum Velký Týnec
|pátek 26.6.
8:30 - 15:00
|zmrzlina pro děti ze ZŠ za vysvědčení a z MŠ za obrázek
Jaká je cena útěchy pro ty, kteří by se s vysvědčením opravdu radši nechlubili? Do brněnského bistra Burger Inn mohou přijít i majitelé „nedostatečného“ prospěchu. Za vysvědčení s pětkou dostanou zdarma celý burger.
Aquapark pro děti za 1 korunu nebo zdarma
A protože léto už udeřilo v plné síle, ocení děti i koupání. Zejména tam, kde bude v pátek 26. června vstup pro školní děti jenom za symbolickou cenu:
- Aquacentrum Šutka v Praze 8: V pátek 26. června 2026 od 11 do 16 hodin budou mít děti vstup na 80 minut za jednu korunu. Akce se týká dětí do patnácti let, které prokáží svůj věk (do dvanácti let v doprovodu dospělé osoby). Kromě programu, her a soutěží je také připravený dárek s tématikou Šmoulové ve filmu.
- Aquacentrum Městských lázní v Hradci Králové: Od pátku 26. do neděle 28. června budou mít děti do deseti let po předložení vysvědčení vstup zdarma.
- Resort Špindl ve Špindlerově Mlýně: Od pátku 26. do neděle 28. června platí vstupné za 1 korunu pro děti do 15 let (v doprovodu dospělé osoby).
- Sportoviště v Rožnově pod Radhoštěm: Za vysvědčení nebo jeho fotografii v mobilu mají děti do 15 let vstup zdarma do krytého bazénu nebo na venkovní koupaliště.
Akvacentrum Šutka v Praze 8
Programy v zoo
Zoologické zahrady rozhodně nemají v letních měsících nedostatek návštěvníků. Přesto se některé z nich rozhodly otevřít dětem brány dokořán jako odměnu za prožitý rok a u některých možná nastartovat dráhu budoucích zoologů.
Například v Zoologická zahrada v Děčíně bude v pátek 26. června vstup zdarma pro všechny děti ve věku od šesti do patnácti let s vysvědčením nebo bez. Zvýhodnění platí při návštěvě s dospělým doprovodem, přičemž jeden dospělý může zdarma přivést nejvýše dvě děti. Součástí nabídky je také vstup do expozice Rajské ostrovy.
I další zoo připravily na poslední školní den a začátek prázdnin speciální akce:
- Zoo Praha chystá na pátek 26. června speciální komentovaná krmení a aktivity, během kterých budou moci děti sbírat drobné odměny. Až do 28. června pak v Amfiteátru Rezervace Bororo běží vždy od 19:30 divadelní představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní podle Geralda Durrella v podání Vršovického divadla MANA.
- V jihlavské zoo bude 4. července v 11 hodin slavnostní otevření nových venkovních expozic pro kočky a karakaly u pavilonu žiraf.
Akce v Praze, Brně a dalších městech
Komu kopeček zmrzliny nestačí, může vyrazit do kina, zejména tam, kde za vysvědčení nabízejí pořádné slevy, například v kině Hvězda v Uherském Hradišti.
Další možností jsou zvýhodněné vstupy do heren nebo zábavní program v obchodních centrech, který odláká část návštěvníků z venkovních hřišť a koupališť.
|Praha
|Fun Arena, Praha 4
|pátek 26. 6.
10:00–16:00
|Vstup s vysvědčením zdarma, bez vysvědčení 100 Kč, dospělý doprovod vstup zdarma. 3 speciální mise, kreativní dílničky a malování na obličej, fotokoutek, arkády a 20procentní sleva na vstupné do Cyber Arcade
|Praha
|Globus, Černý Most
|pátek 26. 6.
10:00–14:00
|Program: Pohádkové dílničky, fotokoutek s tiskem fotek na místě, animační programy, čerstvý popcorn, soutěže pro děti, malování na obličej, tetování airbrush
|Praha
|Westfield, Černý most
|19. –30. 6.
|Princess Jewellery: Odměna za samé jedničky
|Praha
|Zastávka u Srubu, Praha 19
|pátek 26. 6.
|Pohádka za vysvědčení: Od 10:00 divadlo pro děti v amfiteátru a od 16:00 odpolední zábavný program před srubem
|Tuchoměřice
|Majaland a Dinosauria POP Airport
|pátek 26. 6.
10:00 –20:00
|Happy hours: poloviční vstupné po celý den
|Plzeň
|Techmania Science Center
|pátek 26. 6.
|Vstup zdarma pro všechny školáky s čerstvým vysvědčením
|Plzeň
|OC Olympia Plzeň
|26. 6.–30. 6.
|Intersport: Za každou jedničku - 2 % z ceny celého nákupu. Platí i na zlevněné zboží.
|Karlovy Vary
|OC Varyáda
|pátek 26. 6.
09:00 –12:00
|Doprovodný program: hudba, sportovní aktivity i opékání špekáčků s chlebem a kečupem nebo hořčicí
|Český Krumlov
|Museum Fotoateliér Seidel
|pátek 26. 6.
|Fotografování: první kompozice s vysvědčením 400 Kč, každá další 200 Kč
|Brno
|OC Campus Square
|pátek 26. 6.
10:00–16:00
|Kreativní tvoření v Papírnictví+
|Vsetín
|Restaurace & Bowling, Smetanova obchodní galerie
|pátek 26. 6.
10:30–14:00
|Za vysvědčení šunková pizza za 120 Kč
|Ostrava
|Forum Nová Karolina
|26. 6.–30. 6.
|Intersport: Za každou jedničku - 2 % z ceny celého nákupu. Platí i na zlevněné zboží.
|Frýdek-Místek
|Muzeum Beskyd, frýdecký zámek
|pátek 26. 6.
10:00–15:00
|Pohádkové vysvědčení: Zábavný program plný úkolů, kvízů a překvapení, za splnění jednotlivých aktivit získají účastníci indicie, které jim pomohou vyřešit závěrečný úkol
Knihy za vysvědčení
Odměna může mít vzdělávací přesah, který děti nejen povzbudí krátkodobou radostí, ale také může trochu inspirovat a povzbudit.
Knihkupectví Luxor věnují všem za aktuální závěrečné vysvědčení 20procentní slevu na nákup, a to už od 25. do 28. června 2026. Knihkupectví a antikvariát Fryč v Liberci nabízí od 26. až do 30. června za vysvědčení slevu 15 procent.
Dětské oddělení Městské knihovny v Klatovech zase v těchto dnech otevře pro děti tvořivou dílnu a jako dárek za čerstvé vysvědčení prodloužení průkazky zdarma až o šest měsíců. Pokud děti přinesou vysvědčení do Knihovny na Dubině v Pardubicích, dostanou odměnu v podobě roční registrace zdarma, za vyznamenání i malé překvapení.