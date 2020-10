Z Prahy už bojiště nebude? Nad akcemi 28. října dohlédnou stovky policistů

11:36

Ve sváteční středu 28. října česká Prahu hned několik akcí. Protesty či recesistické akce by se měly konat na náměstí Republiky, na Staroměstském náměstí a na Klárově. Policie zatím neočekává, že by protesty skončily násilnými střety, jako se to stalo před devíti dny, řekl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.