Akademici a pečující o těžce nemocné se mohou od pondělí hlásit k očkování

Vysokoškolští pedagogové podle Plagy při registraci k očkování budou používat kód přidělený školám pro přednostní očkování akademiků.

Předseda České konference rektorů Petr Sklenička ve čtvrtek uvedl, že zástupci vysokých škol čekají na vyjádření vládních představitelů k očkování, které jim kabinet přednostně slíbil. Podle strategie očkování z ledna měli pedagogové z univerzit dostat přednost při očkování proti covidu-19 podobně jako zaměstnanci nižších stupňů škol.

Zařazeni byli do prioritní skupiny po lidech s nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší lidé. Zaměstnanci v regionálním školství se mohli k očkování přednostně registrovat od 27. února do 28. března. Profesní skupina akademiků se ale zatím prioritně neočkovala.

Registrace pro pečující osoby

Od prosince ministerstvo zdravotnictví postupně přidává další skupiny obyvatel, kteří se mohou očkovat. Nejdříve měli tuto možnost zdravotníci a klienti domovů pro seniory, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 55 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi.

Od července by se mohli hlásit všichni starší 16 let. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pátek uvedl, že počítá s tím, že do podzimu by měly být dokončené klinické studie, které umožní očkování dětí.

V pondělí se spustí registrace pro takzvané pečující osoby, tedy lidi pobírající příspěvek na péči třetího nebo nebo čtvrtého stupně. Potřebný speciální kód dostanou na úřadě práce v místě svého trvalého pobytu. Přímo na místě očkování pak musí předložit potvrzení, které úřad vydá.