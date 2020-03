Koronavirus odhalil slabá místa Airbnb. Služba odmítá sdílet informace

„Já osobně jsem vyhodnotil jako největší riziko lidi, kteří k nám přicházejí ze zahraničí v systému Airbnb,“ řekl minulý týden na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu Andrej Babiš.

Co tím měl premiér na mysli? Služby sdíleného bydlení, které dnes často slouží jako alternativa hotelů, odmítají sdílet se státem informace o ubytování. V aktuální situaci je tak pro stát problematické kontrolovat pohyb potenciálně nakažených turistů.

To se ukázalo třeba na případu nakažené americké studentky, která přicestovala do Česka z italského Milána.

„Ta americká studentka vlastně byla v Budapešti, byla v Praze, byla v Brně a de facto ten systém funguje virtuálně a my se musíme skutečně zamyslet nad tím, jakým způsobem tady dostat to pod kontrolu, abychom věděli, kdo v těch bytech bydlí,“ přiblížil Babiš problematiku Airbnb v kontextu koronaviru.



Airbnb nesdílí informace

V posledních letech se mluví o regulaci krátkodobých nájmů často ve spojitosti s vysokými nájmy. Kromě toho však služba představuje ještě jiný problém. Digitální platforma totiž sdílet se státem údaje o jednotlivých pobytech odmítá.

„Já jsem ráda, že to pan premiér postřehl, my o tom mluvíme už přes rok. Zásadní věc, co jsme zjistili je, že nemáme informace. Rok jsem jednala s Airbnb, ale bohužel bez výsledku. Oni se odkazují na ochranu osobních údajů s tím, že ty informace nemohou poskytnout,“ vysvětlila iDNES.cz radní hlavního města Prahy Hana Marvanová (STAN), která se problematice věnuje.

„Když nevíme, kde ty byty jsou, kdo tam bydlí, kdo je ubytovává, tak je ta kontrola velmi obtížná,“ dodává pražská radní. Vláda prý doposud problém odmítala řešit.

Běžná ubytovací zařízení, tedy hotely a penziony, přitom tyto údaje poskytují. Hosté se musí nahlásit a identifikovat. To ale neplatí pro digitální platformy typu Airbnb.

„Ten náš návrh spočívá v tom, že by informace měli, kromě samotných ubytovatelů, poskytovat digitální platformy pro sdílené bydlení,“ popisuje návrh Marvanová. Podle něj by měly služby sdílet informace o pronajímaných bytech, ubytovatelích a hostech.

Politické snahy o regulaci

Praha se v současné době snaží přijít s návrhem zákona, který by byli ve sněmovně ochotni přednést poslanci napříč politickým spektrem. Tím by se zvýšila šance na jeho přijetí.

Politické návrhy na regulaci podobných služeb už se objevily, zatím ale nikdy nezískaly dostatečnou podporu. Proti stály často strany hájící svobodu podnikání. Například poslanec ODS Vojtěch Munzar jeden z nich označil za brutální zásah do soukromého vlastnictví.

Situace se podle Marvanové začíná pomalu otáčet. „Mnozí signalizovali, že by informační povinnost zavedena být měla,“ řekla.



Pro určitou regulaci služeb jako je Airbnb se v minulosti vyslovili politici z řad Pirátů, STANu, KDU-ČSL nebo ANO. Proti se naopak stavila kromě ODS i TOP 09.

Jedním z poslanců, který pražský návrh zákona přednese ve sněmovně, je Patrik Nacher z hnutí ANO. Ten se už v minulosti, stejně jako například Jakub Michálek (Piráti), snažil určitá opatření v souvislosti s Airbnb ve sněmovně prosadit.



„V momentě, kdy se půjdete ubytovat do penzionu nebo hotelu, tam samozřejmě musíte o sobě poskytnout základní údaje. Má to nějakou logiku, i z hlediska bezpečnosti,“ říká Nacher.

„Koronavirus momentálně, řekl bych, obnažuje tu největší slabost tohoto systému. Tady je někdo ubytovaný a vy nevíte kde ani odkud,“ dodává. Podle Nachera se nejedná o regulaci, ale o definování pravidel, která doposud u služeb typu Airbnb vůbec nebyla.

„Majitel hotelu může říct, že musí dodržovat různé předpisy a ten, kdo se chová stejně jako on, jenom se nenazývá hotel nebo penzion, ne,“ míní poslanec hnutí ANO. „Když něco vypadá jako pes, štěká to jako pes a chodí to jako pes, tak je to pes,“ přirovnává Airbnb ke klasickým ubytovávacím službám.

Kromě Nachera by měla návrh podpořit také například Věra Kovářová ze STAN a někteří další poslanci napříč poslaneckými kluby, a to včetně ODS a TOP 09.