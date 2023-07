Umí pohyby i fráze. Češi objevují „robosex“, umělé panny se stále zdokonalují

„Říkají mi Victoria. A tobě? Jsem vysoká 150 centimetrů, mou velkou předností je nezbedný sexy pohled. Mám luxusní gelová prsa, elektrickou stahovací vagínu a dvojitý kolenní kloub s možností stání. Moje pokožka z TPE mě dělá naprosto realistickou,“ stojí v popisu jedné z panen oblečené do kostýmku školačky.

Tu prodává firma Naughty Harbor, která zároveň provozuje „nevěstinec“ s umělými pannami. Podle Patrika Dudy zájem narůstal již před nástupem ChatuGPT. „Je to dané především tím, že vzrostla samotná nabídka cenově dostupnějších ‚robotů’ od čínských výrobců,“ vysvětluje.

Sám je s označením robot střízlivý. „Aktuální nabídka má od toho slova ještě hodně daleko,“ míní. „Technologicky není takový problém vyvinout už daleko sofistikovanějšího umělého partnera, ale cena by byla natolik vysoká, že by to ekonomicky zřejmě nemohlo být příliš úspěšné,“ dodává.

Firma v současné době nabízí hned několik modelů, přičemž možné je upravit například barvu vlasů nebo očí. Jejich ceny se pohybují v průměru kolem padesáti tisíc, nejdražší stojí kolem sedmdesáti. Lze si vybrat například možnost ochlupení či hloubku vagíny, análního otvoru či úst.

„Tito roboti aktuálně nejsou zatím nikterak extra sofistikovaní. Obvykle mají základní konverzace a základních pár pohybů, především použitelných v milostných hrátkách,“ popisuje Duda s tím, že nejdál je v tomto směru americká společnost Realbotix. „Jejich roboti jsou ale poměrně drazí. Což je dané samozřejmě technickou vyspělosti oproti levnějším variantám z Číny,“ říká.

Blíže pak sexuální roboty a jejich použití v „nevěstincích“ popsal etik David Černý: „Říká se tomu roboti, ale jsou to vlastně velmi sofistikované panny vytvářené z příjemného materiálu. Než zákazník přijde, vybere si, jak mají být nadesignované. Od fyzických rysů po barvu pleti a oblečení... Nahřívají se ve speciálním zařízení, aby měly teplotu lidského těla. Tu materiál dokáže udržet třicet čtyřicet minut,“ popisuje.

Typický zákazník je single muž

Češi a Češky jsou k robotům velmi otevření. Ukázaly to výsledky průzkumu Davida Černého, Zlatka Pastora a Daniela Dostála. Z odpovědí více než třinácti set respondentů vyplývá, že přes 80 procent z nich by rádo robota k uspokojení všech vlastních sexuálních fantazií.

„To znamená, že nebude ve společnosti vzbuzovat velké problémy. Pokud se někdo staví proti ní, je to většinou ovlivněno náboženskými představami. Jen zhruba 19 procent lidí si myslí, že sex s roboty je proti lidské důstojnosti,“ uvedl k tomu Černý v rozhovoru pro iDNES.cz.

Doplňuje, že obecně jsou vůči sexuálním robotům mnohem méně otevřené ženy. „Nejvíc ji vítají lidé, kteří o sobě udávají, že jsou tolerantní vůči partnerské nevěře a autoeroticky aktivní. Nebo tací, kteří by si rádi zpestřili partnerský život dalšími sexuálními zkušenostmi,“ říká.

Pravý robot? Minimálně za deset let

To potvrzuje Duda, podle kterého je nejčastějí zákazník typicky muž, který je obvykle sám. Objevují se však také páry. „Zpětné vazby jsou vesměs pozitivní, i když sám si myslím, že aktuální nabídka má od slova robot ještě hodně daleko,“ přiznává.

„Technologicky není takový problém vyvinout už daleko sofistikovanějšího umělého partnera, ale cena by byla natolik vysoká, že by to ekonomicky zřejmě nemohlo být příliš úspěšné,“ dodává. Podle jeho názoru je éra robotických partnerů teprve před námi. „Odhadem minimálně deset až dvacet let to ještě potrvá,“ myslí si.

Kratší dobu pak předpokládá britský robotik a průkopník robosexuality David Levy. Ten ve své knize „Lásky a sex s roboty“ předvídá, že do roku 2030 bude naprosto běžné, že lidé budou mít nejen sex s roboty, ale budou si je i brát nebo se do nich zamilovávat.

Roboti pro sadisty či seniory

Objevují se ale také etické otázky využívání sexuálních robotek. Například robotka firmy True Companion, která je nazvaná Frigidní Farrah, se sexu nejprve brání, ale nakonec na sobě nakonec nechá vykonat hrátky podle mužova přání.

Robotku kritizovala například Laura Batesová, zakladatelka projektu Everyday Sexism, který přináší příběhy žen a jejich zkušenosti s obtěžováním a sexistickým chováním. „Znásilnění není skutkem sexuální vášně. Je to násilný zločin. Neměli bychom povzbuzovat potenciální pachatele znásilnění v tom, aby si pro své založení našli údajně bezpečné východisko,“ píše v komentáři pro server New York Times.

Profesor Alan Winfield z Bristol Robotics Lab říká, že fembot je sice robotka, ale zároveň je sexualizovanoým zpodobněním ženy či dívky, které nejen vítá násilné zacházení, ale dokonce po něm volá. „Robotka souhlas nemůže dát, a to jen prohlubuje již i tak chronickou a nebezpečnou objektifikaci skutečných žen a dívek,“ varoval.

Firma True Company vyvíjí sexuální roboty od devadesátých let.

Jedním z argumentů pro takové robotky je prevence znásilňování skutečných lidí. Takto by roboti mohli fungovat například k uspokojení touhy pedofilů či sadistů. „Žádnou jinou možnost pro ně nemáme. Mají sexuální potřebu, kterou nemohou realizovat, a tak jim chceme pomoct,“ uvádí Černý.

Podle výše zmíněného průzkumu by s ním souhlasilo bezmála 70 procent lidí v Česku. Přibližně polovina lidí pak vidí jako pozitivum možnost uspokojení sexuálních potřeb pedofilů. Etická otázka pro toto použití je tedy otevřená.

Roboti by mohli sloužit také pro uspokojení potřeb hendikepovaných nebo lidí, kteří si nemohou najít partnerku či partnera. „Například v Číně máte v důsledku politiky jednoho dítěte několik desítek milionů mladých mužů, kteří si nemohou sehnat partnerku. Nebo lidé v armádě, ve vězení, kteří z nějakého důvodu nemají přístup k sexu,“ přibližuje Černý.

Ale to není jediné použití. Roboti by mohli sloužit nejen pro uspokojení sexuálních potřeb, ale také v oblasti péče. Na tento fakt poukazují například Lucie Vidovićová a Marcela Petrová Kafková z Masarykovy univerzity v Brně, které se zaměřují na využití robotů v péči o seniory. „I těm nejvyspělejším však v současnosti chybí funkce, které od pečujících běžně očekáváme, tedy například schopnost empatie a běžné lidské emoce – důvěru, radost, znechucení či strach,“ podotýká výzkum.