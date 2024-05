Meta začíná trénovat svou AI na lidech. Omezuje to ochranu dat, říká právnička

Jde o nenápadnou, ale velmi důležitou notifikaci, kterou v posledních dnech dostalo mnoho evropských uživatelů sociálních sítí. Možná jste si ji ani v záplavě různých komentářů a lajků nevšimli, Facebook ale svým uživatelům oznamuje, že pro ně chystá „nové AI funkce“. A zároveň je na nich testuje.

Sociální síť tak bude využívat fotky či statusy lidí k vytváření nového obsahu, pokud s takovým jednáním uživatelé nesouhlasí, mohou vyplnit formulář a Meta jejich námitku zhodnotí. Lidé si od pátku na jiných sociálních sítích stěžují, že možnost podat námitku je v aplikaci schovaná a notifikaci mnoho z nich přehlédlo.

Nenápadné upozornění, kterým vám Facebook oznámí novinky o využití AI. Zobrazí se v záplavě běžných upozornění bez vlastního zvýraznění. Po rozkliknutí vede na podrobnější informace (snímek vpravo).

„Určitě to nepřispěje k důvěře uživatelů. Společnost Meta jim tímto krokem ztěžuje možnost vykonávat a chránit svá práva. Roli tam hraje také psychologie, protože lidé budou mít pocit, že pro svou námitku musí mít vážné důvody,“ říká pro iDNES.cz Alžběta Solarczyk Krausová, vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva Akademie věd ČR.

Přitom je to při vznesení námitky právě Meta, která musí následně reagovat a prokázat, že má pro další zpracování závažné a oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy uživatele. Mnohem přijatelnější design by podle Krausové bylo jednoduché odkliknutí tlačítka „podávám námitku“.

AI bude trénovat na komentářích nebo fotkách

Údaje, které by měly být pro trénování systémů použity, jsou zejména veřejné komentáře. Meta na nich chce trénovat generativní umělou inteligenci, která se naučí vytvářet obsah podle toho, jak komunikují uživatelé. K trénování bude používat i publikované fotky. Navíc uvádí, že může využívat i osobní data lidí, kteří vůbec nejsou uživateli Facebooku, a to v případě, že jejich jméno někdo zmíní v komentáři nebo s nimi zveřejní fotku.

„Všichni tak budeme muset být mnohem zodpovědnější co do ochrany ostatních a opatrní při sdílení jejich osobních údajů,“ varuje právnička. Státy EU nedávno definitivně potvrdily dříve odsouhlasený akt o umělé inteligenci. Ten by měl občany chránit mimo jiné právě před zneužitím různými AI nástroji.

Všimli jste si na Facebooku upozornění na trénování AI na vašich datech? Ano 18 %(28 hlasů) Ne 82 %(125 hlasů)

„Široká omezení přináší AI Act například v oblastech sledování emocí na pracovištích a ve školách nebo nástrojů takzvaného social scoringu, tedy bodování lidí podle jejich chování ve společnosti a jejich následné znevýhodňování,“ vysvětluje Lukáš Slavník, advokát společnosti Sedlakova Legal.

AI Act je první plošnou sadou pravidel pro AI, která jsou založená na klasifikaci systémů umělé inteligence podle rizika, které představují. „Jinými slovy, čím větší riziko konkrétní systém AI představuje, tím více má povinností a v některých případech i zákaz fungování,“ konstatuje Martin Čapek, advokát KPMG Legal.

Nabídnou vám, co na vás platí

Většina ustanovení AI Aktu začne platit za dva roky. Od prosince tohoto roku už ale nebude možné kupříkladu provozovat zakázané systémy AI. Proto by podle právníků měly firmy provést co nejrychleji audit svých AI systémů, zda tuto definice nesplňují.

„Už za půl roku začne platit i povinnost proškolit zaměstnance týkající se bezpečného používání AI systémů,“ upozorňuje Krausová.

Provozování zakázaných systémů bude vážně trestáno a pokuty se budou vztahovat i na poskytovatele AI systémů ze zahraničí, kteří budou tyto systémy online uplatňovat na evropské uživatele. Právě Meta dříve čelila kritice za zpracovávání uživatelských dat pro cílené reklamy, Evropský soud zamítl tvrzení, že na tom má společnost „oprávněný zájem“.

Experti se obávají, že bude AI zneužita také k ovlivnění nadcházejících eurovoleb a následně amerických prezidentských voleb. Na konferenci The State of the Union v italské Florencii před těmito hrozbami varoval mimo jiné Clint Watts, manažer centra pro analýzu hrozeb společnosti Microsoft.

„Čína a Severní Korea využívají v posledních měsících mnohem více obsahu vytvořeného umělou inteligencí, kterým se snaží polarizovat voliče,“ přibližuje Watts. Dodává, že AI technologie jako deepfake videa nebo falešné audionahrávky používá také Rusko. „Ruské úsilí se zaměřuje na podkopání podpory Ukrajině, zatímco Čína se snaží využít společenské polarizace a snížit víru v demokratické systémy,“ vysvětluje expert.

Podle Krausové jsou právě falešná videa, pozměněné fotografie nebo zmanipulovaný text pro lidi tím největším nebezpečím. „AI dokáže obsah přizpůsobovat uživatelům podle toho, co na koho platí. Lidé by si proto měli informace ověřovat z více zdrojů, diskutovat s těmi, kdo mají opačné názory a spoléhat se více na subjekty, které mají ověřování informací v popisu práce a jsou pod velkou veřejnou kontrolou,“ uzavírá Krausová.