Dozorčí rada SZIF vyzvala ředitele fondu k vymáhání dotací od Agrofertu

Autor: ,
  15:57
Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v úterý vyzvala ředitele fondu Petra Dlouhého k okamžitému jednání. Má začít vymáhat dotace vyplacené holdingu Agrofert z éry Andreje Babiše. Podle předsedy rady Tomáše Dubského (STAN) je ředitel jediný, kdo může tento proces legálně spustit.
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...
Petr Dlouhý, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu.
Piráti vybízejí před mimořádným zasedáním Sněmovny šéfa ANO Andreje Babiše, aby...
21 fotografií

„Jako dozorčí rada jsme přijali usnesení, kde vyzýváme pana ředitele SZIF, aby neodkladně zahájil všechny kroky potřebné k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací mezi lety 2017 a 2021 od společnosti Agrofert,“ řekl Dubský. Usnesení pro Dlouhého není závazné. Žádný příslib od Dlouhého, že s vymáháním začne, podle Dubského na úterním zasedání nezazněl.

Ředitel fondu podle Dubského na výzvu reagoval s tím, že SZIF připravuje k případu i další analýzy a čeká na jejich výsledky. SZIF musí prověřit podle Dubského tisíce vyplacených dotací.

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno uvedl, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. Úterního zasedání se Šebestyán nezúčastnil, nechce zasahovat do činnosti fondu.

Dozorčí rada SZIF bude řešit vymáhání dotací po Agrofertu, pozvala i ministra

Mluvčí SZIF Eva Češpiva potvrdila přípravu detailní právní analýzy, kterou zpracovává externí advokátní kancelář. „Které dotace jsou oprávněné a neoprávněné, nám ukáže ta analýza, která se nyní připravuje, takže čekáme na její výsledky,“ řekla. Termín dokončení neupřesnila, u zmíněných dotací podle ní končí jejich vymahatelnost v prosinci 2027 až 2031, což poskytuje prostor pro důkladnou přípravu. Stále pak podle Češpivy platí, že SZIF pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert.

Fond zároveň posuzuje, zda je vložení Babišových akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust v souladu s národní a evropskou legislativou. Kromě toho fond ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.

Piráti podali trestní oznámení kvůli dotacím pro Agrofert

Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samo správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil.

Výborný se při vymáhání odkazoval na právní analýzu, kterou si už dříve nechal podle něj vypracovat SZIF. Dubský v úterý řekl, že dozorčí radě analýza nebyla předložena. Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor.

Piráti podávají oznámení, lžou oponuje Babiš

Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský v úterý řekl, že nepadlo žádné rozhodnutí, podle kterého by měl Agrofert jakékoliv dotace vracet. „Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ řekl Heřmanský.

Dozorčí rada SZIF bude řešit vymáhání dotací po Agrofertu, pozvala i ministra

Právě v úterý podal poslanecký klub Pirátů u Vrchního státního zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Podle pirátských poslanců vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné. Babiš však obvinění odmítl s tím, že Piráti lžou a není co vymáhat.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Opilá matka bloumala v mrazu s obnaženým miminkem, muž hrozil nožem kolemjdoucím

Silně opilá matka ohrozila v mrazu své dítě.

Za řešení dvou situací si nyní vysloužili slova uznání od veřejnosti příslušníci bezpečnostních složek ze Šumperka. Tamní hlídka městské policie za přístup k rozrušené opilé matce, jež v mrazu...

24. února 2026  16:58

Rusko vede válku se Západem, i s námi, řekl Pavel. Řehka upozornil na vážnou chybu

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejné slyšení s názvem Bezpečnost...

V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupil prezident Petr Pavel na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy. „Rusko vede velkou...

24. února 2026  5:42,  aktualizováno  16:55

Velké země přežijí porážku, ne nekonečnou strategii, vzkázal Macinka Lavrovovi

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Na Valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve svém projevu vzkázal šéfovi ruské diplomacie...

24. února 2026  15:15,  aktualizováno  16:51

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je po smrti, při zásahu se zranil policista

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Nebezpečný ozbrojený muž v úterý odpoledne zemřel poté, co se zabarikádoval v domě v Havířově. V ulici Jana Wericha proti němu nejprve zakročila zásahová jednotka, jednoho policistu vyvezli...

24. února 2026  14:28,  aktualizováno  16:48

Prázdné pamětní desky očekávají další zabité. Pomník odhalil míru ruských ztrát

Válečný památník ve městě Birsk v ruském Baškortostánu má prázdné desky pro...

Válečný památník ve městě Birsk v Baškortostánu odhaluje cenu, kterou si v některých ruských regionech žádá krvavá válka, již Moskva rozpoutala proti Ukrajině. Několik pamětních desek je ponechaných...

24. února 2026  16:31

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (Čra). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá...

24. února 2026  16:01,  aktualizováno  16:19

Česko má nejnižší nezaměstnanost i málo vysokoškoláků, ukazují evropská data

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Česká republika má příznivé postavení zejména na trhu práce. V porovnání s jinými evropskými zeměmi však zaostává ve vzdělání, podíl obyvatel s vystudovanou vysokou školou je pod unijním průměrem....

24. února 2026  16:08

Dozorčí rada SZIF vyzvala ředitele fondu k vymáhání dotací od Agrofertu

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v úterý vyzvala ředitele fondu Petra Dlouhého k okamžitému jednání. Má začít vymáhat dotace vyplacené holdingu Agrofert z éry Andreje...

24. února 2026  15:57

Francie a Británie chtějí předat Ukrajině jadernou zbraň, tvrdí ruská rozvědka

Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...

Francie a Velká Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla ruská rozvědka SVR, aniž by tvrzení podložila důkazy. Prezident Vladimir Putin v této souvislosti varoval nepřátele Ruska...

24. února 2026  12:14,  aktualizováno  15:39

Bál jsem se, měli zbraně, vysvětloval u soudu zběsilou jízdu. Smetl motorkáře

Vít Král (vlevo) a Enrico Kryštof (vpravo) 24. února 2026 u Krajské soudu v...

Jako by si dvojice šoférů ulice Brna spletla se závodní dráhou. Kličkovali v protisměru, ignorovali červenou a nedbali ani toho, že kvůli nim skončil v křižovatce zraněný motorkář. Policistům ale...

24. února 2026  15:28

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Brusel navrhne po maďarských volbách trvalý zákaz dovozu ruské ropy

Maďarský premiér Viktor Orbán (18. prosince 2025)

Evropská komise (EK) předloží 15. dubna návrh na trvalý zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie. Stane se tak tři dny po parlamentních volbách v Maďarsku. Načasování bylo podle zdrojů agentury...

24. února 2026  15:22

Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA

Americký finančník Jeffrey Epstein

Zesnulý sexuální delikvent Jeffrey Epstein ukrýval počítače, fotografie a další materiály ve skladovacích prostorech napříč USA. Uvádí to portál The Telegraph. Podle něj nově odhalené dokumenty...

24. února 2026  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.