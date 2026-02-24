Dozorčí rada SZIF vyzvala ředitele fondu k vymáhání dotací od Agrofertu

„Jako dozorčí rada jsme přijali usnesení, kde vyzýváme pana ředitele SZIF, aby neodkladně zahájil všechny kroky potřebné k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací mezi lety 2017 a 2021 od společnosti Agrofert,“ řekl Dubský. Usnesení pro Dlouhého není závazné. Žádný příslib od Dlouhého, že s vymáháním začne, podle Dubského na úterním zasedání nezazněl.
Ředitel fondu podle Dubského na výzvu reagoval s tím, že SZIF připravuje k případu i další analýzy a čeká na jejich výsledky. SZIF musí prověřit podle Dubského tisíce vyplacených dotací.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno uvedl, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. Úterního zasedání se Šebestyán nezúčastnil, nechce zasahovat do činnosti fondu.
Mluvčí SZIF Eva Češpiva potvrdila přípravu detailní právní analýzy, kterou zpracovává externí advokátní kancelář. „Které dotace jsou oprávněné a neoprávněné, nám ukáže ta analýza, která se nyní připravuje, takže čekáme na její výsledky,“ řekla. Termín dokončení neupřesnila, u zmíněných dotací podle ní končí jejich vymahatelnost v prosinci 2027 až 2031, což poskytuje prostor pro důkladnou přípravu. Stále pak podle Češpivy platí, že SZIF pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert.
Fond zároveň posuzuje, zda je vložení Babišových akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust v souladu s národní a evropskou legislativou. Kromě toho fond ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.
Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samo správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil.
Výborný se při vymáhání odkazoval na právní analýzu, kterou si už dříve nechal podle něj vypracovat SZIF. Dubský v úterý řekl, že dozorčí radě analýza nebyla předložena. Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor.
Piráti podávají oznámení, lžou oponuje Babiš
Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský v úterý řekl, že nepadlo žádné rozhodnutí, podle kterého by měl Agrofert jakékoliv dotace vracet. „Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ řekl Heřmanský.
Právě v úterý podal poslanecký klub Pirátů u Vrchního státního zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Podle pirátských poslanců vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné. Babiš však obvinění odmítl s tím, že Piráti lžou a není co vymáhat.