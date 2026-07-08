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Brusel proplatil květnové dotace firmám z Agrofertu

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  15:25
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci k představení výhod třetího...
Schůze vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (25. května 2026)
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Evropská unie (EU) proplatila všechny peníze, které Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poskytl letos v květnu firmám z holdingu Agrofert, potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond v květnu poskytl koncernu 204 milionů korun, dosud ale nebylo jasné, zda je unie zpětně proplatí.

Evropská unie posuzovala, zda premiér Andrej Babiš (ANO) vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů. Kvůli této problematice zaslala i dopis českým úřadům. Opozice tento Babišův krok považuje za nedostatečný.

České úřady mohly obnovit dotace firmám z Agrofertu, EU zatím nic neproplácí

„Můžeme potvrdit, že položky zahrnuté v květnovém výkazu výdajů zaslaném Evropské komisi byly ze strany Evropské unie proplaceny. To se týká všech způsobilých výdajů obsažených v daném reportu, včetně dotací poskytnutých společnostem ze skupiny Agrofert,“ uvedla Češpiva.

Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna na základě nezávislých analýz.

Babiš dostal od Agrofertu přes čtyři miliardy, vyplývá z majetkového přiznání

Systém evropských dotací funguje zjednodušeně tak, že farmář nebo zemědělská firma v Česku požádají o dotaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který po kontrole dotaci vyplatí. Peníze tedy zemědělský subjekt získává od českého státu, nikoli z Evropské unie. Následně se věc předává Evropské komisi, která data kontroluje a ověřuje, zda byly dotace vyplaceny správně podle pravidel EU. Pokud je vše v pořádku, EU proplatí České republice odpovídající část nákladů z evropského rozpočtu. Pokud najde nesrovnalosti, může část výdajů neuznat.

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Brusel proplatil květnové dotace firmám z Agrofertu

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