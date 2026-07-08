Evropská unie posuzovala, zda premiér Andrej Babiš (ANO) vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů. Kvůli této problematice zaslala i dopis českým úřadům. Opozice tento Babišův krok považuje za nedostatečný.
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„Můžeme potvrdit, že položky zahrnuté v květnovém výkazu výdajů zaslaném Evropské komisi byly ze strany Evropské unie proplaceny. To se týká všech způsobilých výdajů obsažených v daném reportu, včetně dotací poskytnutých společnostem ze skupiny Agrofert,“ uvedla Češpiva.
Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna na základě nezávislých analýz.
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Babiš dostal od Agrofertu přes čtyři miliardy, vyplývá z majetkového přiznání
Systém evropských dotací funguje zjednodušeně tak, že farmář nebo zemědělská firma v Česku požádají o dotaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který po kontrole dotaci vyplatí. Peníze tedy zemědělský subjekt získává od českého státu, nikoli z Evropské unie. Následně se věc předává Evropské komisi, která data kontroluje a ověřuje, zda byly dotace vyplaceny správně podle pravidel EU. Pokud je vše v pořádku, EU proplatí České republice odpovídající část nákladů z evropského rozpočtu. Pokud najde nesrovnalosti, může část výdajů neuznat.