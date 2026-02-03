Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

  18:34
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se ve Sněmovně ohradil proti tomu, že ho šéf opoziční ODS Martin Kupka označil za dotačního predátora, který na jedné straně spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o dotačních titulech a na druhé straně jeho firmy stále ještě dotace čerpají. „Agrofert nečerpá žádné dotace, protože jsem ještě nevložil akcie do toho fondu,“ reagoval Babiš.
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (3. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nevratný převod akcií skupiny do fondu RSVP Trust oznámil v prosinci. To, že veřejně řekne, jak vyřeší střet zájmů, byla podmínka prezidenta Pavla, aby Babiše jmenoval premiérem.

Babišův dosud nesplněný slib v podobě nevyřešeného střetu zájmů zařadil Kupka k důvodům, proč by vláda ANO, SPD a Motoristů neměla dostat důvěru.

Premiér a předseda ANO při mimořádném jednání Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě zopakoval, že s převodem akcií holdingu Agrofert do svěřenského fondu ještě čeká na souhlas dvou členských států Evropské unie.

Babiš trvá na tom, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí

Babiš trvá na tom, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí, nebude z nich mít žádný prospěch a do konce jeho života je nebudou vlastnit ani jeho potomci.

„Celou přípravu řešení střetu zájmů jsem předal odborníkům a ti to nachystali tak, aby se o střet zájmů nemohlo jednat podle českých ani podle evropských zákonů. Chápu, že někteří lidé by mě nejraději připravili o veškerý majetek, ale tím se dostáváme opravdu zpět do režimu, ze kterého jsme se horko těžko před desítkami let vyhrabali,“ napsal Babiš.

