EK odblokovala peníze na projekty Agrofertu. Česko může zažádat o proplacení

Proplácení dotací pro Agrofert a jeho dceřiné firmy bylo zastaveno poté, co se na začátku roku 2019 rozjel unijní audit ke střetu zájmů expremiéra Babiše, který Agrofert vložil do svěřenských fondů. Úředníci z ministerstva financí pak museli navíc s každou žádostí o výplatu peněz přikládat zvláštní dokument v němž ujišťovali, že žádost neobsahuje výdaje pro koncern. Tato povinnost jim nyní odpadne, uvádí iROZHLAS.cz.

O přerušení výplat pro holding Agrofert a jeho dceřiné firmy jednal v září výbor EK. Takzvaná Interruption Committee jednala také o okruhu výdajů, o které si budou moci české úřady zažádat. Výsledkem setkání je dopis, který nyní obdrželo české ministerstvo financí

„Evropská komise v dopise informuje, že byly splněny podmínky pro zrušení upozornění na možné částečné přerušení platební lhůty. U budoucích průběžných žádostí o platbu komise již nebude vyžadovat obecné ujištění týkající se výdajů na operace poskytnuté skupině Agrofert a výdajů na operace příjemců držených ve svěřenských fondech,“ řekla webu Českého rozhlasu Gabriela Krušinová z tiskového odboru ministerstva financí.

Ministerstva řeší, jaké projekty Agrofertu s žádostí o proplacení unii pošle

Ministerstva financí a průmyslu a obchodu budou nyní jednat o tom, jaké žádosti o proplacení dotací pro Agrofert do Bruselu pošlou. „Na individuální bázi pak bude rozhodnuto, u kterých projektů a v jaké výši dojde ke vložení výdajů do žádosti o platbu do Evropské komise,“ uvedla Krušinová. O kolik peněz půjde, nesdělila. Web iROZHLAS.cz připomněl, že v květnu loňského roku to bylo 18 projektů za více než 232 milionů korun, přičemž částka se mohla od té doby zvýšit.

Podle Krušinové nebude moci Česko nadále žádat unii o proplacení několika dotací, které stát vyplatil dvěma firmám z holdingu Agrofert. Web Českého rozhlasu uvedl, že jde o dva projekty zemědělského podniku Cerea a jednu dotaci plastikářské firmě Fatra.

Holding Agrofert sdružuje téměř 200 firem. Působí v chemickém průmyslu, zemědělství a potravinářství. Kromě toho vlastní také lesnické společnosti, podniká i v segmentu pozemních technologií a technice, logistice, dopravě či v médiích.

Do února 2017 vlastnil Agrofert tehdejší premiér a předseda hnutí ANO Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů své akcie vložil do svěřenských fondů. Podle státní Evidence skutečných majitelů je však reálným vlastníkem holdingu, stále ho ovládá také podle auditu EK.