Zemědělský fond ještě nezačal vymáhat po Agrofertu vrácení dotací

Autor: ,
  9:23
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník koncernu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. O vymáhání dotací informoval krátce před loňskými sněmovními volbami tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný.
Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. (22. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (16. prosince 2025)
Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...
Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...
Tisková konference KDU-ČSL. Na snímku hovoří Marek Výborný. (13. ledna 2026)
16 fotografií

Ministerstvo zemědělství, v jehož čele stanul Martin Šebestyán (za SPD), nyní podle serveru Seznam Zprávy tvrdí, že mu chybí klíčový dokument. Hnutí ANO na podzim vyhrálo sněmovní volby a Babiš byl jmenován premiérem.

Výborný podložil vymáhání analýzou, která potvrdila nezákonnost vyplácení dotací Agrofertu. „Ministerstvo nedisponuje takovýmto dokumentem,“ uvedl resort na dotaz serveru, zda má zmíněnou analýzu, podle níž firmy Agrofertu získaly více než sedm miliard korun na zemědělských dotacích nezákonně.

Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace

SZIF, který byl zadavatelem analýzy, serveru sdělil, že dokument má, odmítl ale potvrdit, zda je v něm kategoricky uvedeno, že je nezbytné miliardy vymáhat. „Právní analýza byla vytvořena v souvislosti s přípravou rozhodnutí fondu o zahájení předmětných řízení o vrácení dotace s dotčenými příjemci, které dosud nebylo učiněno (respektive vydáno). Její využití předpokládáme i v potenciálních soudních sporech, a proto jej nemůžeme poskytovat médiím ani dalším subjektům,“ řekla mluvčí SZIF Eva Češpiva.

„Řízení o vrácení neoprávněně poskytnuté dotace je podle správního řádu zahájeno až doručením oznámení konkrétnímu příjemci, což se k dnešnímu dni nestalo,“ dodala. Argumentovala tím, že fond uplynulé měsíce strávil zadáváním blíže neurčených dalších odborných stanovisek externí advokátní kanceláři.

Nevidím důvod, abychom vraceli dotace, říká šéf Agrofertu

Vymáhání dotací dosud nespustil ani Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, který rovněž Agrofertu dotace vyplácel. I tento fond serveru loni v prosinci tvrdil, že čeká na další právní analýzu. Seznam Zprávy také připomínají, že nový ministr Šebestyán, oficiálně do vlády nominovaný SPD, v minulosti jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu zmíněné miliardy dotací Agrofertu vyplatil.

4. prosince 2025
Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Polepšil jsem se, řekl Feri soudu. Ten rozhoduje, zda ho pustí z vězení

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby....

15. ledna 2026,  aktualizováno  10:35

Turek může přijít o mandát poslance, tvrdí právník. Nejasnosti o nové funkci zůstávají

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Pokud by poslanec Filip Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o...

15. ledna 2026  10:32

Za útok na Babiše opět podmínka, peněžitý trest invalida nedostal. Kauza však nekončí

Vladislav Nogol u frýdecko-místeckého soudu. (15. ledna 2026)

Znovu podmínka a platba zdravotní pojišťovně, peněžitý trest nikoliv. Tak v hlavním líčení rozhodl Okresní soud ve Frýdku-Místku o případu loňského incidentu v obci Dobrá, kde čtyřiašedesátiletý...

15. ledna 2026,  aktualizováno  10:31

Babiš spílal Pirátům. Neprosadíte vůbec nic, jste extremisté, prohlásil

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Poslanecká sněmovna bude třetí den pokračovat v debatě před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Před tím poslanci zahájili jednání projednáváním odpovědí na písemné interpelací na...

15. ledna 2026  5:50,  aktualizováno  10:30

Všechny problémy se zhmotnily. Rozpočtová rada shrnula loňský rozpočet

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Minulá vláda skutečně rozpočtovala nerealisticky, shrnula loňský výsledek státního hospodaření Národní rozpočtová rada. Schodek podle ní mohl být ještě horší, ale vládě pomohl lepší výkon ekonomiky,...

15. ledna 2026  10:18

Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa

V neděli 1. února si lidé mohou v Museu Kampa naposledy prohlédnout obsáhlou expozici děl předních českých kubistů a také originální propojení obrazů Josefa Váchala a Josefa Bolta. Obě výstavy...

15. ledna 2026  10:01

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je historik Michal Stehlík

Antonín Zápotocký patří k nejrozporuplnějším postavám českých moderních dějin. Lidový prezident, nebo cynický mocenský hráč? Historik Michal Stehlík v nové knize Zápotocký - příliš mnoho životů...

15. ledna 2026

„Nakopni ho do pr...“ Nahrávky odhalují chování ředitele Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku v Praze

Pražská Nemocnice Na Františku čelí vážným obviněním z bossingu a neetického zacházení se zaměstnanci. Server Seznam Zprávy přinesl svědectví, podle nichž ředitel nemocnice David Erhart dlouhodobě...

15. ledna 2026  9:52

V rytmu odpočívadel. Divadelníci zkoumají, proč se někdo stane kamioňákem

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Inscenaci ‚asfalt, asfalt, asfalt‘ označují její tvůrci jako dokumentární road trip. Vychází totiž z časosběrných rozhovorů s dopravci, řidiči kamionů a jejich rodinami. Nabídne téma lidí žijící na...

15. ledna 2026  9:43

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

15. ledna 2026  8:51,  aktualizováno  9:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepopravíme ho. Írán ujišťuje, že mladému demonstrantovi trest smrti nehrozí

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Íránská justice ve čtvrtek oznámila, že šestadvacetiletý Erfán Soltání, zatčený 8. ledna při demonstracích, nebyl odsouzen k smrti. Soltáního fotografie se v posledních dnech v souvislosti se...

15. ledna 2026  9:26

Zemědělský fond ještě nezačal vymáhat po Agrofertu vrácení dotací

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník koncernu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. O vymáhání...

15. ledna 2026  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.