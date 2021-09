Netrestejte Česko, ale jen Agrofert. Piráti a STAN psali Evropské komisi

Dopis směřovali ke středečnímu termínu, dokdy mělo Česko informovat komisi o tom, jak zlepšilo kontrolu střetu zájmů při rozdělování evropských dotací.

„Za problémy premiéra by tak byl potrestán běžný český občan či podnikatel. Piráti a Starostové proto zasílají Evropské komisi dopis, v kterém navrhují, aby nepřistupovala k plošnému zastavení kohezních dotací,“ uvedli.

Požadují, aby se Komise zaměřila na viníky - tedy blokovala pouze dotace čerpané koncernem Agrofert do doby, než se česká ministerstva začnou řídit platnými pravidly.

Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. V tiskové zprávě koalice Pirátů a STAN uvedla, že pokud budou předpisy ke střetu zájmů porušovány nadále, reálně hrozí, že EK zablokuje všechny kohezní dotace a dokonce i 180 miliard korun z fondu obnovy pro Česko.

Piráti a Starostové připomenuli, že komise už nyní některé dotace koncernu Agrofert neproplácí a hrazené jsou pouze z národních zdrojů. Za minulý rok získal tento koncern na dotacích téměř 1,7 miliard korun.

Členové vlády podle koalice primárně bojují za zájmy Agrofertu na úkor běžných občanů a podnikatelů a úředníci pracují pod tlakem.

Ivan Bartoš ⚫⬛ @PiratIvanBartos Je zcela neakceptovatelné, aby občané a podnikatelé byli trestání za hamižnost pana premiéra a hradili způsobenou škodu. Proto jsme se rozhodli popsat Evropské komisi skutečný stav věci a doporučili zaměřit se na reálné viníky situace, aby nebyli za chyby premiéra trestání lidé. oblíbit odpovědět

Babiš ve středu před odletem do Maďarska novinářům řekl, že Česko nemá žádné systémové problémy. „Myslím, že to bylo vyvráceno xkrát, žádné zdržení s penězi nehrozí. Naopak Česká republika by měla dostat zálohu na peníze,“ uvedl premiér s odkazem na to, že by Česko mělo letos obdržet zálohu na projekty z Národního plánu obnovy.

Evropská komise odmítla českou žádost o odklad 60 dní ohledně vyjádření, jak se zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Konečnou lhůtu stanovila na středu.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v úterý uvedla, že vyjádření poslat stihne. Odpověď podle ministryně bude obsahovat to, co Evropská komise žádá. Dostálová uvedla, že se neobává, že by dotace mohly být zastaveny.

Česko odpověď ve středu poslalo

„Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme ve středu odpověď Evropské komisi na její dopis týkající se auditu v oblasti střetu zájmů odeslali,“ řekl mluvčí Vilém Frček.

Česko tak poskytlo v termínu aktuální informace, které Evropská komise požadovala. Hlavním požadavkem bylo, aby ministerstvo průmyslu a obchodu implementovalo metodický pokyn, což učinilo.

„Česká republika vede s Evropskou komisí dialog a reaguje na všechny podněty. Vzhledem k požadavku Evropské komise na důvěrnost obsahu nemůžeme sdělovat další podrobnosti,“ dodal Frček.

V dubnu komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je premiér ve střetu zájmů, protože ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.