Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vycházel ze staršího sdělení Evropské komise, které obsahovalo závěry auditu střetu zájmů zakladatele Agrofertu Babiše, jenž byl v letech 2017 až 2021 předsedou vlády.
Koncern měl tehdy ve svěřenském fondu, nicméně podle komise Agrofert nadále nepřímo ovládal. Fond proto ukončil administraci žádostí o dotace a problematikou se začaly zabývat správní soudy. Rozhodnutí Městského soudu v Praze byla zpočátku rozkolísaná, ale NSS postupně judikaturu sjednotil ve prospěch opatrného postupu SZIF.
Letos zatím NSS zamítl kasační stížnosti firem Kostelecké uzeniny, Vodňanské kuře, Kladrubská, Olma a Zemědělská společnost Blšany. Čtyři z těchto rozsudků následné potvrdil také ÚS, když odmítl stížnosti firem z Agrofertu.
Firmy neuspěly například s poukazem na domnělou diskriminaci. „Stěžovatelka nadále netvrdí nic, co by nasvědčovalo, že s jinými subjekty ve srovnatelném postavení bylo za stejných podmínek zacházeno odlišně,“ konstatoval ÚS v jednom z rozhodnutí.
Naposledy v polovině srpna NSS zamítl stížnost společnosti Sady CZ z Bzence na Hodonínsku, která poukazovala na to, že v době rozhodování o žádosti už Babiš nebyl členem vlády. „To ale nestačí. Podle pravidel pro vyřizování žádosti totiž byl rozhodný už stav v době podání žádosti; už tehdy musel být žadatel – z hlediska neexistence střetu zájmů – způsobilý,“ reagoval NSS.
NSS naopak zrušil ty rozsudky městského soudu, které byly ve prospěch firem z Agrofertu. Letos padlo nejméně osm podobných rozhodnutí. Týkaly se neposkytnutých dotací pro společnosti Penam, Agro Jevišovice, SVP Pelhřimov, Výkrm Tagrea, Animo Žatec, ZEAS Puclice, Vodňanská drůbež a Výkrm Třebíč.
Riziko neproplacení peněz
Správní soudy se zabývaly také dotacemi v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Před časem ministerstvo zamítlo sérii žádostí na projekty spolufinancované z evropských zdrojů, které podaly firmy z Agrofertu. Úřad poukazoval na riziko, že komise peníze neproplatí kvůli střetu zájmu.
Na soudy se obrátila například společnost Primagra, která chtěla dotaci na výměnu sušárny zrnin ve Staňkově na Domažlicku. Už loni spor dovedla až k Ústavnímu soudu, který ale stížnost odmítl a uvedl, že úřad nechyboval: identifikoval riziko, zhodnotil pravděpodobnost potíží s proplacením dotace a zvolil opatrný postup.
Letos NSS postupně zamítl kasační stížnosti společností Fatra, Kostelecké uzeniny, Wotan Forest, Cerea a Penam. Dotace žádaly hlavně na různá úsporná energetická opatření. V srpnu pak se stížností neuspěla ani Mlékárna Hlinsko, která chtěla získat dotaci na plynovou kotelnu. NSS konstatoval, že důvodem pro zamítnutí žádosti nebyla faktická existence či neexistence Babišova střetu zájmů, ale riziko neproplacení ze strany komise.
Všechna zmiňovaná soudní rozhodnutí se týkají dotací, které firmy z Agrofertu nedostaly. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ale nedávno oznámil, že úřad začne vymáhat dotace, které Agrofert v době, kdy byl Babiš podle komise ve střetu zájmů, přesto obdržel.
Babiš ČTK v reakci řekl, že Výborný od nástupu do funkce zneužívá funkci a úředníky k politickému boji a chce se jen zviditelnit před volbami. Agrofert pro vracení dotací nevidí důvod, čerpá je podle svého mluvčího v souladu se zákony a dotačními pravidly Česka i EU.