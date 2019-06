Česko bude kvůli Agrofertu možná nuceno vrátit EU asi 450 milionů korun

Česko by mohlo být nuceno do rozpočtu Evropské unie vrátit asi 450 milionů korun z dotací, které čerpala firma Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise, kterou zveřejnila některá média.