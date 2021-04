Česko nemusí kvůli Agrofertu vracet peníze. Žádné ani nevzalo, uvedl Brusel

Komise v pátek zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle níž je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů a Agrofert nemá nárok na žádné dotace od 9. února 2017, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů.

Všechny unijní dotace v řádu stovek milionů korun, o které Agrofert od té doby usiloval, by podle auditu muselo Česko vracet.



„České úřady nedeklarovaly žádné výdaje pro jakoukoli z operací, jimiž se zpráva zabývala. Proto není nutná žádná finanční oprava,“ řekl dnes mluvčí komise Balázs Ujvari. Komise bude podle něho s Českem dále řešit pouze některá z doporučení auditu, která zatím české úřady nevzaly v potaz.

Babiš závěry auditu odmítl s tím, že jsou účelové a zmanipulované, svůj nesouhlas dalo najevo i ministerstvo pro místní rozvoj. Již dříve premiér sám ubezpečoval, že nehrozí, že by Česká republika měla Bruselu vracet peníze.

Některá média však tvrdila, že by Česko mělo do unijní pokladny vracet přes 400 milionů korun. O možném Babišově střetu zájmů se mluví již od jeho vstupu do politiky a poté, co se v roce 2013 s hnutím ANO dostal do Sněmovny.

Nejsilnější europoslanecký klub Evropské lidové strany dnes komisi vyzval k tomu, aby na základě auditu neproplácela Česku peníze z nového víceletého rozpočtu EU.

Jak je to s dotacemi

Evropská komise do konce března Česku proplatila 59 procent dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 367,7 miliardy korun z celkově přidělených 622,8 miliardy korun.

Smluvně zajištěno má Česko 618,4 miliardy korun, tedy 99,3 procenta, vyplývá z údajů ministerstva pro místní rozvoj, které je za čerpání dotací zodpovědné. Podle analytiků se rychlost čerpání i v porovnání s ostatními zeměmi unie zlepšuje. Dlouhodobě však upozorňují na to, že kvantita je často na úkor kvality.

Za loňský rok komise Česku proplatila 105,5 miliardy korun, za první tři měsíce letošního roku 29,5 miliardy. Tempo čerpání se tak postupně zrychluje. Za rok 2019 Česko vyčerpalo 87 miliard korun, o rok dříve to bylo 80,5 miliardy korun.

Podle MMR všech deset operačních programů splnilo takzvané pravidlo N+3. To znamená, že státy musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny. Současné programové období tak fakticky skončí až v roce 2023. Česko zatím nemuselo do Bruselu na rozdíl od minulého programového období nic vracet. V minulém období musela Česká republika vrátit 27 miliard korun z celkově přidělených 728,6 miliardy korun.