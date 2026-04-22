Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond. Opírá se o analýzy

Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.
„V návaznosti na právní posouzení konstatuji, že svěřenský fond RSVP Trust splňuje podmínky vypořádání majetkových poměrů ve smyslu právní úpravy střetu zájmů. Na základě tohoto závěru SZIF obnovuje administraci žádostí ze skupiny Agrofert a zahajuje jejich standardní administraci podle pravidel jednotlivých dotačních programů,“ uvedl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.
„Podle Agrofertu výsledky právních analýz potvrzují, že vlastnické uspořádání Agrofertu umožňuje společnostem z koncernu ucházet se o dotace a účastnit se veřejných zakázek stejně jako kterémukoli jinému podnikatelskému subjektu v ČR v rámci rovného tržního prostředí,“ reagoval mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
K neodkladnému zahájení vymáhání dotací od Agrofertu v únoru vyzvala Dlouhého dozorčí rada SZIF. Fond následně požádal o vypracování právní analýzy externí advokátní kancelář.
Prověřovaly oprávněnost dotací vyplacených Agrofertu v době, kdy byl Babiš premiérem, a to, zda Babiš svůj střet zájmů vyřešil v souladu se zákonem, když vložil akcie holdingu do svěřenského fondu.
K vrácení dotací vyzvala Agrofert v minulosti i opozice, například opoziční hnutí STAN požádalo 9. února dopisem Evropskou komisi (EK) o posouzení, zda řešení střetu zájmů premiéra je v souladu s evropským právem a zda neohrozí čerpání dotací pro ČR.
Opoziční Piráti zároveň podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Babiše. Počátkem února Babiš ve Sněmovně uvedl, že Agrofert nyní nečerpá žádné dotace.
Trestní oznámení podpořil také předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Ve středu v reakci na stanovisko zemědělského fondu Šebek řekl, že rozhodnutí fondu bere asociace na vědomí, chtěla by ale, aby analýzy byly poskytnuty veřejnosti.
„Jde o bezprecedentní situaci týkající se předsedy vlády a jde o značné prostředky a důvěryhodnost celého dotačního systému v sektoru, který je pro občany klíčový,“ uvedl Šebek.
Zemědělský fond ve středeční tiskové zprávě zopakoval, že ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun. Jako důvod uvedl vznik střetu zájmů během řízení o poskytnutí dotací. Pokud by střet zájmů podle fondu vznikl až po uzavření dohody, nebyl by to důvod pro její zrušení.
Současně ale uvedl, že podle výkladu zákona o střetu zájmu se zákaz vztahuje výhradně na poskytování nenárokových dotací. S ohledem na to SZIF proto nepřistoupí ke zpětnému vymáhání nárokových evropských dotací poskytnutých v letech 2017–2021, uvedli dnes jeho zástupci.
V oblasti Národních zemědělských dotací ale fond podle svého dnešního vyjádření ještě pokračuje v navazujících právních analýzách. „Případná prekluzivní lhůta pro zahájení řízení o vrácení prostředků nastane nejdříve v prosinci 2027. Cílem není činit ukvapená rozhodnutí, ale chránit veřejné finance a zajistit právní jistotu v procesu poskytování dotací,“ dodal fond.
Kvůli Babišově střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna.
3. února 2026