Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond. Opírá se o analýzy

Autor: ,
  11:37
Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Fond to uvedl v tiskové zprávě s tím, že k uvedenému závěru došel na základě vyhodnocení nezávislých právních analýz.

Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.

„V návaznosti na právní posouzení konstatuji, že svěřenský fond RSVP Trust splňuje podmínky vypořádání majetkových poměrů ve smyslu právní úpravy střetu zájmů. Na základě tohoto závěru SZIF obnovuje administraci žádostí ze skupiny Agrofert a zahajuje jejich standardní administraci podle pravidel jednotlivých dotačních programů,“ uvedl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

„Podle Agrofertu výsledky právních analýz potvrzují, že vlastnické uspořádání Agrofertu umožňuje společnostem z koncernu ucházet se o dotace a účastnit se veřejných zakázek stejně jako kterémukoli jinému podnikatelskému subjektu v ČR v rámci rovného tržního prostředí,“ reagoval mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

K neodkladnému zahájení vymáhání dotací od Agrofertu v únoru vyzvala Dlouhého dozorčí rada SZIF. Fond následně požádal o vypracování právní analýzy externí advokátní kancelář.

Prověřovaly oprávněnost dotací vyplacených Agrofertu v době, kdy byl Babiš premiérem, a to, zda Babiš svůj střet zájmů vyřešil v souladu se zákonem, když vložil akcie holdingu do svěřenského fondu.

Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem

K vrácení dotací vyzvala Agrofert v minulosti i opozice, například opoziční hnutí STAN požádalo 9. února dopisem Evropskou komisi (EK) o posouzení, zda řešení střetu zájmů premiéra je v souladu s evropským právem a zda neohrozí čerpání dotací pro ČR.

Opoziční Piráti zároveň podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Babiše. Počátkem února Babiš ve Sněmovně uvedl, že Agrofert nyní nečerpá žádné dotace.

Trestní oznámení podpořil také předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Ve středu v reakci na stanovisko zemědělského fondu Šebek řekl, že rozhodnutí fondu bere asociace na vědomí, chtěla by ale, aby analýzy byly poskytnuty veřejnosti.

„Jde o bezprecedentní situaci týkající se předsedy vlády a jde o značné prostředky a důvěryhodnost celého dotačního systému v sektoru, který je pro občany klíčový,“ uvedl Šebek.

Dozorčí rada SZIF vyzvala ředitele fondu k vymáhání dotací od Agrofertu

Zemědělský fond ve středeční tiskové zprávě zopakoval, že ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun. Jako důvod uvedl vznik střetu zájmů během řízení o poskytnutí dotací. Pokud by střet zájmů podle fondu vznikl až po uzavření dohody, nebyl by to důvod pro její zrušení.

Současně ale uvedl, že podle výkladu zákona o střetu zájmu se zákaz vztahuje výhradně na poskytování nenárokových dotací. S ohledem na to SZIF proto nepřistoupí ke zpětnému vymáhání nárokových evropských dotací poskytnutých v letech 2017–2021, uvedli dnes jeho zástupci.

V oblasti Národních zemědělských dotací ale fond podle svého dnešního vyjádření ještě pokračuje v navazujících právních analýzách. „Případná prekluzivní lhůta pro zahájení řízení o vrácení prostředků nastane nejdříve v prosinci 2027. Cílem není činit ukvapená rozhodnutí, ale chránit veřejné finance a zajistit právní jistotu v procesu poskytování dotací,“ dodal fond.

Kvůli Babišově střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna.

3. února 2026
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0
Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025)
Petr Dlouhý, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu.
8 fotografií
Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Stávkovou pohotovost vyhlásila i televize. ČT nedáme, skandovali pracovníci

Přímý přenos
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Odboráři České televize vyzývají k obraně veřejné služby, nezávislost veřejnoprávních médií chtějí bránit všemi zákonnými prostředky. Návrh na změnu financování veřejnoprávních médií, který předložil...

Uznání úspěchů. Akademie FSB opět nese jméno zakladatele sovětské tajné policie

Ruský prezident Vladimir Putin a šéf FSB Vladimir Bortnikov (24. února 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin vrátil Akademii Federální bezpečnostní služby (FSB) pojmenování po zakladateli sovětské tajné policie Felixovi Dzeržinském, informoval server Meduza. Odvolal se na...

Berbr opět stojí před soudem: Cítím se nevinen, obžalobu považuju za bizarní

Aktualizujeme
Roman Berbr během hlavního líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.

Roman Berbr, někdejší místopředseda fotbalové asociace, po necelých dvou letech opět stojí před soudem. „Vážený pane předsedo, cítím se nevinen, obžalobu považuj za bizarní a vyjádření zástupce...

Ropný déšť nad Tuapse. Údery na ruskou rafinerii způsobily ekologické škody

Následky útoku na ruský ropný terminál Tuapse. (21. dubna 2026)

Dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse na ruském pobřeží Černého moře způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informují o úniku...

Je to opravdu „bad“. Životopisný film o Michaelu Jacksonovi kritici rozcupovali

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael o Králi popu Michaelu Jacksonovi patří mezi nejočekávanější tituly letošního roku. Soudě ale dle prvních recenzí v zahraničním tisku je snímek režiséra Antoina Fuquy a...

Studenti překvapili prezidenta obrazem. Čekal ho i muž, s nímž skočil padákem

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Na Gymnáziu a grafické škole v Přelouči ho studenti...

Americké vojenské základny jsou přítěží, zbavme se jich, zní z Emirátů

Premium
Letecká základna az-Zafra v Spojených arabských emirátech (SAE). (20. prosince...

Spojené arabské emiráty (SAE) by se měly zbavit amerických vojenských základen, protože jsou pro zemi spíše bezpečnostní přítěží než přínosem, myslí si uznávaný emirátský politolog Abdulchálik...

Dost bylo pomníčků u vytížené křižovatky. ŘSD se rozhodlo zakročit

Na místě, kde osmadvacetiletý motorkář vjel do skupiny lidí, kteří vystoupili z...

U Chlumce nedaleko Ústí nad Labem začnou ve čtvrtek stavební práce spojené s budováním okružní křižovatky na silnici I/30, kde se v minulosti stalo několik tragických dopravních nehod. Řidiči se při...

Když zákon schválíme, ceny pohonných hmot se nezmění, argumentuje senátor

Přímý přenos
Senátoři z klubu ODS a TOP 09, šéf Senátu Miloš Vystrčil a předseda senátního...

Návrh zákona který má vládě umožnit regulovat jejími nařízeními ceny nafty a benzinu, projednává Senát. „Když zákon schválíme a zítra ho podepíše prezident, o kolik se změní ceny pohonných hmot? Na...

Krize v Hormuzu láká podvodníky. Rejdařům chodí falešné výzvy k platbě v kryptu

Loď v Hormuzském průlivu.

Několik týdnů trvající krize v Hormuzském průlivu začíná přitahovat i podvodníky. Řada rejdařů v posledních dnech obdržela falešné zprávy slibující bezpečný průjezd výměnou za platbu v kryptoměnách....

Filipínský ministr míří do ČR. Chce zajistit vydání exposlance, kterého tu zadrželi

Policista kontrolují nákladní i osobní automobily na česko-rakouském hraničním...

Filipínský ministr spravedlnosti Fredderick Vida odletí ve čtvrtek do Česka. Cílem cesty je zajistit vydání exposlance Zaldyho Coa, který na Filipínách čelí obvinění z korupce. Vida to řekl v...

