Popis účelu svěřenského fondu RSVP Trust, do kterého premiér a šéf ANO Andrej Babiš vloží holding Agrofert, příliš neodpovídá jeho dřívějšímu vyjádření, že se firmy vzdá navždy, uvedl partner poradenské firmy V4 Group Michal Jelínek. Popis podle něj explicitně uvádí, že fond byl založen mimo jiné za účelem zajištění nezávislé správy po dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády.

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. (22. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Statut fondu se ale může v průběhu let měnit, takže jeho současné znění není příliš směrodatné, dodal Jelínek.

„Zápis v evidenci je nutně zkratkou. Pořád ještě nelze vyloučit, že se premiér vyloučí z budoucího vlastnictví v zakládacích dokumentech fondu,“ uvedl analytik Natlandu Petr Bartoň. Ty podle něj dávají skutečné instrukce správci fondu, podle jakých pravidel má majetek spravovat.

Pokud mu současný vlastník dá instrukci, aby mu tento majetek zpět neprodával ani po odchodu z funkce, tak to je primární instrukce pro správce. I kdyby byl premiér vyloučen z budoucího znovunabytí majetku, nelze jej vyloučit z budoucího rozhodování na správě majetku, podotkl Bartoň.

Babiš na sociální síti X napsal, že jeho dřívější vyjádření, že se Agrofertu vzdá navždy, platí. „Fond je neodvolatelný a bude spravovat akcie i po mém odchodu z vlády. Akcie se mi už nikdy nevrátí a nebudu už nikdy ani beneficientem,“ napsal.

Slepý fond to není, tápou odborníci nad věrohodností převodu Agrofertu

Svěřenský fond RSVP Trust byl zveřejněn ve sbírce listin Evidence svěřenských fondů. Fond založila poradenská společnost Roklen s podporou právní kanceláře DBK, sdělila firma v pondělí. Babiš poté sdělil, že do fondu Agrofert vloží do termínu, který mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od jmenování premiérem.

Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice.

Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor, oba určí nezávislá osoba, ohlásil. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Plán Babiš slíbil uskutečnit do 30 dnů od jmenování premiérem. Pavel řešení akceptoval, předsedou vlády Babiše jmenoval 9. prosince.

Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.

Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust založeného firmou Roklen

Někteří experti považují oznámené řešení střetu zájmů za nedostatečné a nedůvěryhodné, pochybnosti mají také opoziční politici. Shodli se, že svěřenský fond RSVP společnosti Roklen není takzvaným slepým fondem známým z anglosaského práva.

Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či chemii. Patří mu třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 000 lidí, z toho v ČR zhruba 18 000. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.

Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách Kč.

