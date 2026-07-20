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Rolnický fond zažaloval firmy Agrofertu. Požaduje vrácení desítek milionů korun

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Josef Kučera, předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a...
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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem.

Fond požaduje vrácení podpory v souhrnné výši 22 milionů korun. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily, fond proto podal žaloby. Již dříve mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský sdělil, že jsou přesvědčení, že postupovali v souladu se zákonem.

Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím Agrofertu

„S ohledem na probíhající soudní řízení nebude PGRLF poskytovat k této věci bližší podrobnosti. Další informace bude poskytovat pouze v rozsahu, který nebude mít vliv na probíhající soudní řízení,“ uvedl v pondělí fond.

Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil a měl na Agrofert, vložený ve dvou tehdy funkčních svěřenských fondech, stále vliv.

O tom, že podpůrný fond zahájil předsoudní fázi, informoval server iROZHLAS.cz v první polovině června. V pondělí fond napsal, že podáním žalob navázal na předchozí předsoudní fázi vymáhacího procesu.

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„V jejím rámci byly dotčené subjekty vyzvány k dobrovolnému vrácení podpory. Vzhledem k tomu, že k dobrovolnému vrácení podpory nedošlo, přistoupil PGRLF k podání žalob, na základě kterých je uplatňován nárok na vrácení podpory v souhrnné výši 22 milionů,“ uvedl. Kterých firem se žaloby týkají, fond neupřesnil.

PGRLF zahrnuje více než deset programů podpor, poskytuje peníze například na pojištění, na nákup zemědělské půdy a techniky, nebo na pokrytí části úroků z komerčních úvěrů. Prostředky ke své činnosti PGRLF získává z poskytnutých dotací ze státního rozpočtu nebo z výnosů vlastní činnosti.

Babiš, který byl vloni v prosinci po vyhraných volbách znovu jmenován předsedou vlády, dlouhodobě střet zájmů odmítá. V únoru akcie Agrofertu vložil do nově vytvořeného fondu RSVP Trust, který má být zcela nezávislý. Tím považuje střet zájmů za vyřešený.

Babiš dostal od Agrofertu přes čtyři miliardy, vyplývá z majetkového přiznání

Kvůli dotacím Agrofertu si nechával zpracovat analýzu také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který mezi zemědělce rozděluje evropské dotace. SZIF v dubnu uvedl, že vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou a není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.

Zemědělský fond zároveň dříve dospěl k závěru, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Babiš premiérem.

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