Rodiče, pohlídáme vám děti, nabízí studenti nebo zaměstnanci divadel

„Potřebujete pohlídat děti? Jsem zdravá a v Itálii jsem nebyla,“ nabízí na Facebooku studentka medicíny.

„Vzhledem k momentální situaci, kdy se ruší výuka všem žákům a studentům, a tím pádem i mně, studentce maturitního ročníku, nabízím hlídání vašich ratolestí, abych svůj volný čas nějak efektivně využila. Jsem zdravá fyzicky i psychicky a s dětmi mám zkušenost. Doufám, že si můžeme takto vzájemně pomoci,“ píše další. Nakonec se domluvila s maminkou studentky, které bude pomáhat s přípravou na přijímací zkoušky.

„Myslím, že rodiče ještě vyčkávají a čekají na bližší informace ohledně omezení docházky škol. Řekla bych, že poptávka po hlídání bude v následujícím týdnu mnohem vyšší,“ uvádí v odpovědi pro iDNES.cz studentka.

Nabídky hlídání reagovaly na nařízení Bezpečnostní rady státu, která do odvolání zrušila výuku na základních, středních i vysokých školách. Nařízení platí do odvolání.

Lidé dostávají po zveřejnění inzerátu několik nabídek. „Většinou rodiče chtějí hlídat menší děti do 2 let, to si jako chlap moc netroufám,“ popisuje lektor ekologické výchovy na základních školách, kterému byly zrušeny veškeré programy. Tak se rozhodl pomáhat rodičům dětí, kteří musí chodit do práce a o děti, kterým vláda v pondělí zrušila vyučování, se nemohou sami postarat.

Kromě zrušení výuky jsou zavřená i divadla či jiné kulturní akce a představení. „Osvětlovač bez práce se hlásí do služby! Anžto nám zavřeli všechny divadla, tak my komedianti hledáme práci. Venčení psů, stěhování, hlídání dětí, drobné práce v bytě nebo chození na nákupy pro seniory,“ nabízí na sociálních sítích divadelní osvětlovač.

Někteří ze zaměstnanců divadel tak začínají propadat zoufalství. „Ze dne na den jsem přišla o práci, naštěstí mám poloviční úvazek někde jinde. Spousta lidí to tak nemá. V divadle se nám snaží zajistit alespoň část příjmu, ale zatím není nic slíbené a potvrzené. Musí se to pečlivě propočítat, aby to divadlo nepoložilo,“ potvrdila redakci iDNES.cz jedna z pracovnic v divadle, jméno si ale zveřejnit nepřála.

Rodiče hledají reálné možnosti

Studenty k pomoci rodičům nabádal i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. „Jednou z možností v tuto chvíli je nabídnout pomoc zdravotníkům a jejich rodinám s hlídáním jejich dětí, neboť řada zdravotnických zařízení se nyní potýká s tím, že někteří jejich zaměstnanci nemohou nastoupit do práce kvůli nezbytné péči o školou povinné děti. Další formou může být výpomoc potenciálně nejohroženějším lidem, především těm nejstarším, s nezbytnými nákupy potravin, léků či dalšími záležitostmi,“ napsal rektor studentům.

Podle hlídacích agentur zatím situace vážná není. Rodiče nyní spíše sbírají potřebné informace, hlídání ve většině případů nechávají na prarodičích, nebo jsou s dětmi doma sami. To se ale v příštím týdnu může podle agentur změnit.

„Dostal jsem zprávu od kolegy, že na našich stránkách zaznamenal nárůst asi o 200 procent. Lidé hledají spíše informace, chtějí si zjistit, jaké mají možnosti hlídání, aby když to bude nutné, tak to mohli rychleji vyřešit,“ uvedl zakladatel webu Hlídačky.cz Petr Šigut s tím, že jim už pár rodičů volalo. „Nápor to ovšem není tak veliký. Není to o tom, že by nyní všichni panikařili,“ dodal.

Stejně situaci popisuje i Iva Hovězáková, majitelka agentury Chůvička Brno. „Od včerejšího dne je situace klidná. Rodiče si ověřovali, zda máme kapacitu. Do konce tohoto týdne to řeší s prarodiči. Ptali se spíše na další týden a na delší období,“ uvedla. Podle ní ovšem není situace tak špatná, zejména kvůli tomu, že se zavřely i vysoké školy. „Díky tomu se nám uvolnili další chůvy, studentky. Takže máme kapacity,“ dodala.

Kvůli koronavirové nákaze ovšem některé agentury zažívají jiný „extrém“. Někteří z rodičů se naopak bojí svěřit své dítě cizímu člověku. „V posledních dnech nám nikdo nevolal. A je to z prostého důvodu. Každý člověk má nyní strach si do bytu pustit někoho cizího, o kterém neví, kde byl, co dělal a s kým přišel do styku. Je to logické, každý se bojí. Zákazníci se ptají, kde byla chůva, chůvy se ptají, kde byly lyžovat. Strach je opravdu pevně usazen,“ uvedla Michaela Vorlíčková z Agentury Slunečnice.

Babiš: Pedagogické fakulty pomůžou. Ty ale o ničem neví

Premiér Andrej Babiš v úterý uvedl, že stát chce vyzvat studenty pedagogických fakult k tomu, aby v současné situaci kolem šíření nákazy nového koronaviru pomohli. Studenti pedagogiky by podle Babiše měli pomoct s hlídáním dětí.

Zástupce pedagogických fakult dosud kvůli tomu ale dosud nikdo nekontaktoval. Pedagogické fakulty ani nemají plán, jak by výzvě premiéra měly vyhovět.

„Asociace o tom zatím nejednala a fakulty se zatím na ničem nedomlouvaly,“ řekla předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult ČR Libuše Ludíková. Podobně se vyjádřil i mluvčí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Bederka. Uvedl, že děkan Michal Nedělka se zřejmě bude snažit s ostatními jednat o tom, co by mohly fakulty pro stát udělat.

„Samozřejmě jsme připraveni vypomoci, ale nevidím to moc reálně, když naši studenti nemají přístup ani k nám do školy, takže je pošleme vypomáhat do jiné školy,“ řekl děkan pedagogické fakulty v Hradci Králové František Vaníček. Dodal, že podoba požadované výpomoci by se musela upřesnit. „Nebráním se tomu, ale o ničem nevím,“ dodal.

Také podle Bederky by se mělo upřesnit, co a za kolik peněz stát od fakult očekává. Poukázal na to, že podobně jako základní, střední a vyšší odborné školy jsou i vysoké ode dneška zavřené. „My jsme zrušili výuku, takže většina studentů i z kolejí je na cestě domů. Takže by se musel zvolit nějaký koncepční postup, co dál,“ řekl.