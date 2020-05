Ricinový agent šéfuje kulturnímu středisku v Praze, tvrdí některé zdroje

Týdeník Respekt v jednom ze svých dubnových čísel uvedl, že do Prahy v polovině března přicestoval ruský agent, který měl být rizikem pro starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, pražského primátora Zdeňka Hřiba a starostu Řeporyjí Pavla Novotného. Ti jsou nyní pod policejní ochranou, zda je však důvodem onen potenciální agent, stále není jasné.

Kreml i ruská ambasáda informace o agentovi popřely. Nyní však dostává konkrétnější obrysy zpráva Lidových novin, podle které v březnu do Česka přicestoval vysoce postavený důstojník ruské tajné služby FSB, nepřijel poprvé a dokonce zde delší dobu žije.

Česká televize nyní přišla s informací, že agentem ruské FSB je ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andrej Končakov. Podle ní to uvádí více nejmenovaných zdrojů několika novinářů, tvrdí to i šéfredaktor ruského investigativního webu The Insider Roman Dobrochotov, který se podílel na odhalení ruských špionů, kteří chtěli otrávit agenta Sergeje Skripala.



Propagace ruské kultury

„Končakov vedl organizaci Rossotrudničestvo v České republice. Je to organizace pod kontrolou ruského ministerstva zahraničí a oficiálním cílem je udržovat kontakt s ruskou menšinou, propagovat ruskou kulturu a vědu. Ale je známo, že tuto organizaci hojně využívá ruská zpravodajská služba,“ uvedl Dobrochotov.

Končakov sám na tvrzení ČT o tom, že agentem má být právě on, nereagoval. Místo něj odpověděla ruská ambasáda, ta však informaci popírá.

„Doporučujeme Vám adresovat Vaše dotazy těm, kdo zásobuje česká média podobnými lživými a nepodloženými údaji a klame novináře ve snaze manipulovat veřejným míněním,“ napsalo velvyslanectví České televizi.

Andrej Končakov je ředitelem kulturně-vědecké organizace, která spadá pod ruské diplomatické zastoupení v ČR. „Když se podíváme do historie, můžeme vidět, že tato instituce například podporuje české extremisty, kteří vyhrožují trojici českých politiků, kteří jsou nyní pod policejní ochranou,“ tvrdí Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost.

Hřib, Kolář i Novotný čelí kritice ze strany Ruska kvůli několika krokům. Pražský primátor schválil přejmenování náměstí Pod Kaštany, na kterém sídlí ruské velvyslanectví v Praze, na náměstí Borise Němcova, bývalého ruského vicepremiéra. Němcov kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina, v roce 2015 byl zavražděn.

Kolář vyvolal kritiku přesunutím sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády do depozitáře, starosta Řeporyjí zase nechal do své městské části nainstalovat pomník připomínající roli Ruské osvobozenecké armády během pražského povstání.