Praha má nové centrum tradiční čínské medicíny. Klinika propojuje západní a východní přístup

„Západní medicína pro nás zůstává neochvějným standardem pro diagnostiku a urgentní péči, zatímco nová ambulance funkční a čínské medicíny bude fungovat jako její partner,“ uvedl za vedení Kliniky AGEL PLUS lékař Waldemar Krzysztof Kmiecik.
Podle vedení kliniky reaguje tento model péče na rostoucí zájem pacientů o aktivní přístup ke zdraví a snahu předcházet rozvoji onemocnění ještě před vznikem závažnějších komplikací. V popředí tak stojí včasné odhalování zdravotních rizik, individualizace péče a podpora zdravého stárnutí.
Zatímco západní medicína zůstává základem diagnostiky a léčby, ambulance tradiční čínské a funkční medicíny rozšiřují možnosti podpory pacientů zejména v oblasti chronických obtíží, jako jsou bolesti zad, migrény, civilizační stres či nespavost. V neposlední řadě zde nezapomínají na psychosomatiku, která je často přehlížená.
„Například akupunktura jako metodika je již zaběhnutou procedurou, která se běžně praktikuje v západních ambulancích. Stejný přístup jsme chtěli nabídnout i pacientům v Praze. Ambulance funkční a čínské medicíny se otevřela doslova před pár dny, ale diáře už jsou plné, jsme mile překvapeni velkým zájmem veřejnosti,“ dodal Waldemar Krzysztof Kmiecik.
Před zahájením terapie lékaři vycházejí z podrobné analýzy zdravotní dokumentace a anamnézy pacienta, aby zvolený postup co nejlépe odpovídal jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a probíhající léčbě.
Součástí kliniky jsou také technologie zaměřené na preventivní medicínu a regeneraci organismu. Pacienti mohou využít například celotělovou magnetickou rezonanci, která představuje významný nástroj moderní preventivní medicíny a longevity péče, kryoterapii nebo hyperbarickou barokomoru.
„Zdravotnictví budoucnosti nebude stát pouze na léčbě nemocí. Stále větší význam bude mít prevence, včasné odhalování rizik a aktivní péče o zdraví. Kliniku AGEL PLUS jsme proto budovali jako místo, kde pacient získá nejen špičkovou diagnostiku a léčbu, ale také podporu dlouhodobého zdraví a vitality. Právě propojení těchto přístupů považujeme za budoucnost moderní medicíny,“ doplnil Kmiecik.
Bývalá železniční nemocnice s poliklinikou znovu ožívá
Významnou roli hraje v celém projektu i samotné místo. Funkcionalistická budova v Italské ulici, postavená v roce 1923, desítky let fungovala jako železniční nemocnice a poliklinika. Po rekonstrukci se nyní vrací ke své historické zdravotnické funkci.
„Od začátku pro nás bylo důležité, aby tato budova neztratila svého ducha ani původní poslání. Chtěli jsme vrátit tomuto místu jeho historickou zdravotnickou funkci a současně jej připravit pro potřeby medicíny 21. století. Dnes zde vzniklo centrum, které propojuje tradici, špičkové technologie i nové přístupy k péči o zdraví člověka,“ doplnil Kmiecik.
Historickou budovu získala Skupina AGEL v roce 2023. Následovalo projektování moderního zdravotnického zařízení v památkově chráněném objektu a rozsáhlá rekonstrukce, která začala v roce 2024. Od září 2025 fungovala klinika v pilotním provozu, během něhož postupně otevírala jednotlivá specializovaná pracoviště.
Budova kliniky v klidné části Vinohrad s výhledem na Prahu byla navržena tak, aby se co nejvíce vzdálila stereotypnímu obrazu nemocnic a poliklinik. Interiér vytváří prostředí připomínající spíše oázu klidu než zdravotnické zařízení. Podle vedení kliniky má právě pocit bezpečí a důvěry tvořit nedílnou součást péče o pacienty.
Nová klinika na pražských Vinohradech dnes nabízí více než dvacet ambulancí včetně praktického lékařství, pediatrie, gynekologie, urologie, stomatologie a ortodoncie či sportovní medicíny. Součástí zařízení jsou také specializovaná centra zaměřená na pohybový aparát, sportovní nebo estetickou medicínu.