Zoufalství. V Kábulu se stále snaží mnoho lidí dostat do letadel odlétajících z Afghánistánu. | foto: Profimedia.cz

Desítky lidí z Afghánistánu se snaží různými „oficiálními“ cestami dostat do České republiky. Dvanáct z nich například tvrdí, že jsou bývalí tlumočníci české armády a že se při odchodu spojeneckých vojsk v srpnu 2021 nedostali do evakuačních letů a zůstali napospas Tálibánu. Podle Afghánců žijících v Česku to však mohou být jeho agenti. Opatřit si totiž nové doklady je v jejich zemi velmi snadné.